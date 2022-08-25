Область назвала районы-лидеры

Эти данные сегодня на заседании правительства Ленинградской области представила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

Вошедшим в число лидеров семи муниципальным образованиям будут предоставлены гранты, общая сумма которых составляет 50 млн рублей.

Победу Кингисеппскому району, который за год переместился с 4 на 1 место, обеспечила положительная динамика таких показателей, как лучшие в регионе значения по объему инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, высокая доля детей, получающих дополнительное образование, объемы введенного жилья, а также второе место в регионе по доле налогов в доходе местного бюджета.

Сосновоборский городской округ, поднявшийся с 6 на 2 место, также сумел улучшить пополнение местного бюджета. А кроме этого, продемонстрировал рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и увеличил объем отремонтированных автомобильных дорог.

Со 2 на 3 место переместился Ломоносовский район. Остаться в лидерах району помогло развитие предпринимательства и увеличение введенного жилья.

Среди районов, существенно изменивших позицию в рейтинге, следует отметить рывок Лодейнопольского района, за год поднявшегося на 13 пунктов ― с 17 на 4 позицию. Гатчинский район, находившийся на 14 строчке рейтинга, в этом году приблизился к лидерам, заняв 6 место.

Получившие в 2020 году гранты районы направили средства на ремонт школ и дорог, закупку спортивного и прочего оборудования, а также на поощрение сотрудников муниципалитетов.

Напомним, мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления, согласно указу Президента РФ, в нашем регионе ежегодно проводится с 2010 года. Он учитывает 40 показателей по 9 направлениям, характеризующих уровень экономического развития, включая сферу образования и культуры, ЖКХ, а также организацию местного самоуправления.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области