Область назвала районы-лидеры
Кингисеппский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Сланцевский районы и Сосновоборский городской округ вошли в пятерку лидеров по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2021 год. Также в числе победителей ― Волховский и Подпорожский районы. Гатчинский район – на 6 месте.
Эти данные сегодня на заседании правительства Ленинградской области представила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.
Вошедшим в число лидеров семи муниципальным образованиям будут предоставлены гранты, общая сумма которых составляет 50 млн рублей.
Победу Кингисеппскому району, который за год переместился с 4 на 1 место, обеспечила положительная динамика таких показателей, как лучшие в регионе значения по объему инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, высокая доля детей, получающих дополнительное образование, объемы введенного жилья, а также второе место в регионе по доле налогов в доходе местного бюджета.
Сосновоборский городской округ, поднявшийся с 6 на 2 место, также сумел улучшить пополнение местного бюджета. А кроме этого, продемонстрировал рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и увеличил объем отремонтированных автомобильных дорог.
Со 2 на 3 место переместился Ломоносовский район. Остаться в лидерах району помогло развитие предпринимательства и увеличение введенного жилья.
Среди районов, существенно изменивших позицию в рейтинге, следует отметить рывок Лодейнопольского района, за год поднявшегося на 13 пунктов ― с 17 на 4 позицию. Гатчинский район, находившийся на 14 строчке рейтинга, в этом году приблизился к лидерам, заняв 6 место.
Получившие в 2020 году гранты районы направили средства на ремонт школ и дорог, закупку спортивного и прочего оборудования, а также на поощрение сотрудников муниципалитетов.
Напомним, мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления, согласно указу Президента РФ, в нашем регионе ежегодно проводится с 2010 года. Он учитывает 40 показателей по 9 направлениям, характеризующих уровень экономического развития, включая сферу образования и культуры, ЖКХ, а также организацию местного самоуправления.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области