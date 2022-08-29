Гатчинский ПНИ провел День открытых дверей

День открытых дверей начался с презентации работы ПНИ в конференц-зале интерната. Узнать о социальных услугах, которые предоставляются проживающим, познакомиться с условиями их жизни пришли как обычные граждане, так и представители социальных служб, учреждений и благотворительных организаций Ленинградской области.

Об истории учреждения, о его деятельности и социальных услугах для проживающих рассказал исполняющий обязанности директора интерната Владислав Хабаров.

Не пациенты, а получатели социальных услуг

В 2022 году Гатчинскому психоневрологическому интернату исполняется 70 лет. Все эти годы учреждение предоставляет жилье, постоянный уход и различные социальные и медицинские услуги людям с различными ментальными нарушениями и недугами.

В настоящее время в Гатчинском ПНИ постоянно проживает 406 человек, или, если следовать официальному определению, получателей социальных услуг. Интернат обеспечивает им комфортное проживание и оказывает медицинскую помощь в соответствии с назначениями лечащих врачей.

- Важно понимать, что ПНИ - не исправительное учреждение, не больница, - подчеркивает Владислав Хабаров. - Наши проживающие — не пациенты. Они живут здесь достаточно свободно, получая социальные услуги.

И действительно, от внешнего мира жильцы ПНИ не оторваны - каждый день их могут посещать родственники, они могут общаться по телефону и выходить в интернет. Дееспособные проживающие могут самостоятельно покидать территорию интерната и даже работать.

Как говорит Владислав Хабаров, услуги Гатчинского ПНИ востребованы населением. Этому способствуют и удобное расположение, и полный спектр необходимых социальных и медицинских услуг, предоставляемых этим учреждением. В интернате ведется учет всех желающих попасть сюда, и претендентов своевременно информируют об освобождающихся местах.

- Мы всегда открыты для общения и готовы дать любую информацию о нашей деятельности, - говорит Владислав Николаевич. - Информацию можно получить непосредственно, а можно заглянуть на наш сайт, где дана подробная информация о структуре учреждения, методах нашей работы и предоставляемых услугах, о приеме и порядке оформления получателей социальных услуг. И на сайте, и в нашей группе ВКонтакте всегда можно узнать свежие новости из жизни проживающих.

И учеба, и труд, и спорт, и театр...

Основная задача психоневрологического интерната – создание оптимальных условий для постоянного проживания людей, оказавшихся в сложнейшей жизненной ситуации. Для каждого проживающего разработан свой индивидуальный план реабилитации. Речь идет, в первую очередь, о поддерживающей терапии, включающей в себя множество разных направлений.

Ежедневно во всех отделениях ПНИ проводятся разнообразные социально-педагогические занятия. Проживающие рисуют, занимаются рукоделием, играют, читают. Важная часть реабилитационной программы – социальная трудотерапия. Возможностей для этого много – можно заняться огородом и клумбами в теплое время года, можно помогать по хозяйству, убирать, что-то красить и ремонтировать.

Много внимания в Гатчинском ПНИ всегда уделяли спорту. Интернат полностью обеспечен спортивным снаряжением, включая уличную спортивную площадку и современные тренажеры. Спортивная жизнь в интернате заметно оживилась с приходом нового тренера Владимира Прилуцкого. Владимир Викторович возобновил спортивные тренировки, используя индивидуальный подход к каждому спортсмену, что позволило команде ПНИ выйти на новый уровень. Спортсмены ПНИ участвуют и занимают призовые места в региональных, областных и всероссийских соревнованиях по футболу, пионерболу, бочче, дартсу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам.

Осенью 2021 года театральная команда Гатчинского ПНИ «Город ангелов» стала участником проекта «Театр - доступная среда» Вадима Фиссона (театр «Комик-Трест»). В этом проекте в роли актеров участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья.

Вот уже много лет Гатчинский ПНИ сотрудничает с Мультицентром социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, где молодым людям с инвалидностью помогают получить профессию, трудоустроиться и наладить свою жизнь.

Как рассказал Владислав Хабаров, 1 сентября несколько проживающих ПНИ пойдут в... школу. В интернате начали реализацию новой образовательной программы, в рамках которой занятия с проживающими будут проводить педагоги из Сиверской коррекционной школы.

Оставаться в мире и с миром

Основной смысл социальной работы, проводимой в ПНИ, заключается в том, чтобы проживающие не теряли связь с обществом. Для этого устраиваются прогулки за пределы ПНИ, разнообразные экскурсии, поездки в театры, походы в музеи.

У Гатчинского ПНИ много друзей из «внешнего» мира. Частые гости интерната - творческие коллективы Гатчины, волонтерские команды социальных и образовательных учреждений, например, Гатчинской Школы третьего возраста. Каждую среду к проживающим приходят волонтеры благотворительного фонда «Благо Дари» - просто пообщаться, поиграть, почитать им вслух или поиграть на фортепиано. Ежегодно для проживающих пледы и шали вяжут мастерицы из благотворительного клуба «Гатчинская Хурма».

Интернат регулярно посещают представители Гатчинской епархии - проводят беседы с проживающими, обходят комнаты во всех отделениях, где проживают маломобильные люди.

Прогулка по ПНИ

После презентации для гостей ПНИ провели экскурсию по всей территории, включая самые закрытые жилые корпуса — отделения милосердия.

Гатчинский ПНИ расположен на обширной территории, которая постоянно облагораживается. Большой яблоневый сад, аккуратные асфальтовые дорожки и лужайки вокруг корпусов, удобные скамейки, беседки, клумбы — во всю эту красоту вложено много труда, причем не только сотрудников ПНИ, но и самих проживающих.

В 2020 году в интернате начался ремонт, в результате которого он еще больше преобразился. Полностью отремонтированы первый этаж и крыша главного корпуса, конференц-зал, баня-прачечная. Выделены помещения для тренажерного зала, мастерской декоративно-прикладного творчества, компьютерного класса.

Когда гости ПНИ дошли до спортивной площадки, экскурсия перешла в активную фазу: всех желающих пригласили принять участие в любимой игре спортсменов интерната — бочче. А в конце экскурсии все участники Дня открытых дверей получили милые подарки от рукодельниц ПНИ — изящные фигурки из соленого теста - так называемые «мукосольки». Кстати, эти сувениры часто принимают участие в благотворительных ярмарках фонда «Благо Дари».

Пожалуй, самый важный критерий оценки подобного социального учреждения — состояние и настроение самих проживающих. Своими наблюдениями во время экскурсии по гатчинскому ПНИ поделилась сотрудница Лодейнопольского специального дома-интерната.

- Мне очень понравилось, как все здесь устроено, как благоустроена территория и организована вся работа, - призналась она. - Все содержится в порядке, но главное - заметно, что сами проживающие довольны. Каждый чем-то занят — кто-то поет, кто-то рисует, кто-то спортом занимается. Все очень доброжелательны, здороваются, с удовольствием общаются. Спасибо сотрудникам Гатчинского ПНИ за приглашение. Вынесла много полезного для себя из этой встречи. Будем работать!

Юлия Лысанюк