Уверенная победа команды 218 АРЗ

Во втором дивизионе приняли участие всего четыре команды, но это никак не сказалось на остроте борьбы за призовые места. Сразу три коллектива набрали по 6 очков, при этом обыграв друг друга с разницей в один мяч. Лишь по дополнительным показателям первое место досталось «Баррикаде», второе – «КМБ», а третье - «Звезде».

В первом дивизионе «218 АРЗ» прошлись крупной победной поступью по всем командам и стали победителями. Серебряные награды у «МФЦ», а бронза - у «Электроприбора».

По информации Федерации футбола Гатчинского района