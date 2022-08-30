Уверенная победа команды 218 АРЗ
На стадионе ФОК «Мариенбург» 28 августа состоялся турнир по мини-футболу в рамках Спартакиады трудовых коллективов.
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Во втором дивизионе приняли участие всего четыре команды, но это никак не сказалось на остроте борьбы за призовые места. Сразу три коллектива набрали по 6 очков, при этом обыграв друг друга с разницей в один мяч. Лишь по дополнительным показателям первое место досталось «Баррикаде», второе – «КМБ», а третье - «Звезде».
В первом дивизионе «218 АРЗ» прошлись крупной победной поступью по всем командам и стали победителями. Серебряные награды у «МФЦ», а бронза - у «Электроприбора».
По информации Федерации футбола Гатчинского района
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