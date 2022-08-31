Прокуратура заинтересовалась домом в Безымянном переулке Гатчины

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, в двухэтажном доме 1917 года постройки имеется 4 квартиры, в том числе 2 квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.

Установлено, что общее имущество дома находится в состоянии, не обеспечивающим: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

Вместе с тем администрацией Гатчинского муниципального района вопрос признания многоквартирного дома аварийным в установленном законом порядке не рассматривался. Вопрос назначения межведомственной комиссии в целях решения вопроса о наличии оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не инициировался.

По результатам проведенной проверки городской прокуратурой главе администрации муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.