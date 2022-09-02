В Сиверской откроют новую площадь

В Ленинградской области завершены работы почти на половине объектов, благоустраиваемых в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сегодня в 16 часов пройдет праздничное открытие Торговой площади в поселке Сиверский. Онлайн трансляция пройдет в группе местной администрации: https://vk.com/video/@siver_adm?z=video-173649942_456239272%2Fclub173649942%2Fpl_-173649942_-2

«Местные жители, общаясь с проектировщиками насчет благоустройства, просили создать удобное место для отдыха, подчеркивающее красоту местной природы. Окрестности Сиверского жители называют «красными берегами» из-за обширных древних девонских отложений, которые выходят здесь наружу у реки Оредеж. Пожелания учли в новом проекте оформления центральной площади: малых архитектурных формах, напоминающих природные линии, конструкциях, озеленении с соснами, дубами и кленами», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.