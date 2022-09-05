Самые спортивные живут в Ленинградской области

Участниками игр стали представители органов государственной и муниципальной власти, строительства и ЖКХ, бизнес-сообщества из 19 регионов, которые в течение трех дней состязались в 11 видах спорта, в том числе волейболе, баскетболе, настольном теннисе, многоборье, киберспорте, шахматах и других.

Ленинградская область была представлена в 4 дисциплинах. Победителями соревнований по настольному теннису в одиночных разрядах и в смешанном парном разряде стали Татьяна Чикунова и Александр Комов. Шахматист Алексей Анюхин из Кингисеппа занял 2 место среди мужчин, а лучшей среди женщин стала Эльвира Малинина из города Сланцы. В общекомандном зачёте у сборной по шахматам 1 место. Также Ленинградская область стала лучшей в многоборье ГТО: в личном первенстве среди мужчин Андрей Перминов завоевал 1 место, а Анастасия Олейник — 3 место среди женщин.

В соревнованиях по бадминтону Константин Иванов завоевал две медали — бронзу в мужском одиночном разряде и серебро в мужской паре. Александр Русских занял 2 место в мужской паре и 2 место в смешанном парном разряде. Анастасия Кузнецова стала победительницей в женском одиночном разряде и серебряным призёром в женской паре. Юлия Ильина заняла 2 вторых места: в женской паре и в смешанном парном разряде.

«В Ленинградской области продвижение спортивных ценностей, приобщение как можно большего числа ленинградцев к активному и здоровому образу жизни — одна из ключевых задач регионального правительства. Для этого мы прилагаем самые серьезные усилия: строим спортивные объекты, оснащаем школы, спортивные площадки и секции современным спортивным оборудованием и инвентарем. Прошедшие в Саратове Всероссийские соревнования подают другим пример и мотивируют присоединяться к спортивному движению области», — поделился заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Особенность соревнований «Умный город» заключалась в том, что кроме спортивной части они сопровождались обширной деловой программой, посвященной развитию «умных» городов и цифровой трансформации экономики. На выставочной экспозиции были представлены современные технологические решения и сервисы, формирующие эффективную систему управления городским хозяйством.

Игры вошли в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. Их главная цель – прямой диалог бизнеса и власти, через активное вовлечение в спорт и здоровый образ жизни.