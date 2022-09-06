«Аллеи времён»: праздник в стиле ретро, но с надеждой на будущее

Это уже второй исторический фестиваль на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы», который проводит государственное учреждение культуры Ленинградского области «Парковое агентство». Но если в прошлом году праздник был посвящен дворянскому быту, то в этом году устроители фестиваля задались целью воссоздать в усадебном парке атмосферу 1950-х годов.

- Наши исторические праздники уже стали частью бренда нашего учреждения, - отметила директор Паркового агентства Елена Любушкина. - На этот раз мы постарались найти исторические подтверждения и сопоставления некоторым событиям, которые происходили здесь в советские времена. Когда-то в этом парке так же звучала музыка, гуляли и танцевали люди, работала детская площадка...

«Парк культуры и отдыха имени Демидова»

Именно такое название дали старинному парку в Тайцах на время фестиваля. Уже в полдень входные ворота Демидовской усадьбы были широко распахнуты навстречу гостям. Этот сентябрьский день не спешил порадовать погодой, поэтому едва ли не самым главным атрибутом праздника стали дождевики и зонтики. Впрочем, дождь так и не смог испортить настроение отдыхающим, время от времени уступая место солнцу.

Новоприбывшие с любопытством знакомились с традициями летнего паркового отдыха наших мам, пап, дедушек и бабушек, изучая стенды на входе в парк. На широком усадебном дворе играл духовой оркестр — хитами ностальгических 1950-х гостей праздника радовал Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. На танцплощадке уже вовсю стучали девичьи каблучки, задавая ритм всему происходящему. Твист, фокстрот, полька, кадриль, вальс — самые смелые посетители парка присоединялись к профессиональным танцорам, отбросив назад не один десяток лет.

Главный маршрут фестиваля «Аллеи времён» был проложен вокруг исторической Большой поляны. О попадающихся на пути объектах подробно рассказывали указатели. А на тенистых аллеях Демидовского парка шаг за шагом оживали забытые образы советского прошлого.

Гости с удовольствием согревались чаем с блинами, пирожками и беляшами в «ларьках», стилизованных по советское ретро. Детвора тянула родителей в детский городок с аттракционами в стиле советских луна-парков. Любители настольных игр вступали в противоборство с гроссмейстером в сеансе одновременной игры в шахматы, азартно стучали костяшками домино или склоняли головы над шашками. Те, кто предпочитал одиночество, укрывались с книгой в уединенных уголках парка.

Самые серьезные и любопытные отправлялись в путешествие по Демидовскому парку. Вместе с профессиональным экскурсоводом они погружались в историю усадьбы Демидовых, знакомились с архитектурными объектами и ландшафтными особенностями дворцово-паркового ансамбля.

«Осень, друзья мои, прекрасная ленинградская осень...»

- Всем нам сейчас очень не хватает непосредственного общения, той общности, свойственной советской эпохе, - говорит Елена Любушкина. - И мы постарались собрать на нашем празднике все хорошее, что было в нашем прошлом, чтобы с удовольствием провести вместе выходной день. Это и давно забытое умение относиться друг к другу с уважением и добротой, и способность разделять друг с другом радость, и умение веселиться и отмечать праздники в больших компаниях... Очень хочется, чтобы на нашем празднике люди старшего поколения вспомнили свою молодость, а молодежь окунулась бы в эпоху своих предшественников и начала бы с большим пониманием относиться к тому, что им дорого. И, конечно, самые главные и желанные посетители для нас сегодня — дети. Надеюсь, что все, что они здесь увидят, запомнится им навсегда.

Одним из событий исторического праздника стал кинопоказ культового фильма «Покровские ворота», снятого в 1982 году Михаилом Козаковым по одноименной пьесе Леонида Зорина. Москва 1950-х годов, песни Окуджавы, быт коммунальной квартиры — режиссеру как нельзя лучше удалось передать особенности уходящей натуры, сделав эту картину одним из лучших образцов отечественного кинематографа.

«На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Все идёт, все течёт. Осень, друзья мои, прекрасная ленинградская осень...», - так говорил колоритный герой «Покровских ворот» Аркадий Велюров. И в усадьбе Демидовых, несмотря на дождь и осень, шел концерт в стиле парковой эстрады Ленинграда 1950-х годов прошлого века.

В этот день в Таицкой усадьбе звучали хиты советской эстрады, незабываемая музыка в исполнении джазовой певицы Яны Верба, произведения Хармса и Зощенко в исполнении Валерии Кулешовой. «Ловкость рук» демонстрировал фокусник-иллюзионист Вячеслав Криницкий, пантомиму разыгрывала Дарья Волошина. Своими выступлениями гостей фестиваля порадовали коллективы творческой самодеятельности Таицкого Дома культуры.

А на исторической Большой поляне готовились к большому «путешествию» на настоящем воздушном шаре. Подняться на нем мог каждый - бесплатно, но при условии выигрыша в викторине. Викторина, кстати, была посвящена советской тематике. Стать победителем в ней было не сложно, хотя и стоило предварительно прогуляться по тематическим зонам фестиваля, находя там подсказки правильных ответов.

Всё хорошее, что было - сохраним

Напомним, усадьба Демидовых в Тайцах была построена во второй половине XVIII века. Усадебный дом с живописным парком вокруг является образцом парковых построек в стиле классицизма. В 1897 году усадьба была передана Обществу русских врачей в Санкт-Петербурге, которое приспособило имение под медицинское учреждение. В ХХ веке часть парка отдали под санаторий для туберкулезных больных, просуществовавший до Великой Отечественной войны. В годы войны в усадьбе размещался немецкий госпиталь, а после войны, до 1989 года, здесь вновь действовал санаторий.

После закрытия санатория величественный усадебный дом оказался заброшенным и начала разрушаться. Несколько лет назад губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициировал восстановление усадьбы Демидова. Этот культурный объект был передан Ленинградской области. Два года назад Демидовским парком стало заниматься Парковое агентство. Усадебный дом законсервировали, проведя в нем предварительные противоаварийные работы.

О перспективах восстановления усадьбы Демидовых нам рассказала руководитель Паркового агентства Елена Любушкина.

- В плане сохранения и развития Демидовской усадьбы на настоящий момент сделано очень многое, в том числе и нашим предшественниками, областным комитетом по культуре, и нашими коллегами из дирекции по сохранению культурного наследия, - отметила Елена Викторовна. - Мы очень хотим возродить Демидовскую усадьбу. Для нас очень важно, чтобы усадебный парк всегда был наполнен людьми, чтобы здесь проходили всевозможные мероприятия и интересные экскурсии. Очень хочется, чтобы сюда были направлены все возможности нашего областного бюджета.

Как сообщила Елена Любушкина, на сегодняшний день уже подготовлена проектно-сметная документация по реставрации усадьбы и пяти объектов, расположенных на территории усадебного парка. Это Входные ворота, Готические ворота, Горбатый мостик, Солнечные часы и Большая поляна.

- Кроме того, мы подготовили все необходимые документы и технические условия для того, чтобы эта проектная деятельность продолжалась и дальше, - подчеркнула Елена Любушкина. - На территории парка много объектов, которые требуют внимания государства на предмет сохранения, воссоздания либо грамотного использования в современных условиях.

Отметим, что вопрос с транспортным сообщением до Демидовской усадьбы также пока не решен. В настоящее время сюда можно добраться только самостоятельно. В то же время массовые мероприятия, которые проходят на территории усадьбы, раз за разом показывают интерес к этому месту самых разных людей, которых не пугает даже погода. А это значит, что старинный Демидовский парк и расположенная на его территории усадьба непременно должны быть не только сохранены, но и воссозданы во всем своем великолепии, как и было задумано их самыми первыми владельцами.

Юлия Лысанюк