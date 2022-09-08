«Ожидайте Юру»: как мошенники обманывают бабушек

В Гатчинском районе обманули пожилую женщину. По телефону ей сказали, что правнучка стала виновницей ДТП и надо собрать деньги. Злоумышленники прислали гонца, которому пенсионерка и отдала без малого сто тысяч рублей.

31-го августа в Сиверский отдел полиции поступило заявление от 82-летней жительницы поселка. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился следователем и сказал, что правнучка совершила аварию – в отношении нее возбуждено уголовное дело. При этом зачем-то надо собрать сто тысяч рублей.

Прабабушка послушалась, сообщила «следователю» свой адрес, он велел оставаться на телефоне и ожидать «Юру». Через некоторое время в квартиру к пенсионерке пришел «Юрий»: молодой мужчина, лет 30-35, высокий – 180-185 см рост, славянской внешности, нормального телосложения. Потерпевшая передала ему всю имевшуюся наличность – 97 тысяч рублей, и «Юра» убыл в неизвестном направлении. После этого выяснилось, что правнучка ДТП не совершала, и следователь деньги не вымогал.

30 августа в гатчинскую полицию обратилась 84-летняя жительница Гатчины, которую обманул мошенник под видом внука. «Внук» позвонил на домашний телефон и стал канючить, что совершил аварию, и для приостановления дела надо заплатить деньги. Голос был похож – бабушка поверила. Деньги велено было передать мужчине, который за ними придет. Часа через три раздался звонок в дверь: на пороге стоял молодой человек лет 20-25, невысокий, лысый, среднего телосложения. Одет был в светлую футболку и черные шорты. Пожилая женщина отдала ему 100 тысяч рублей. Лысый ушел; бабушка узнала, что внук к ДТП не причастен.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ – мошенничество.