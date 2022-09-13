На почве ревности проломил жене голову

7-го сентября в Коммунарский отдел полиции поступила телефонограмма из Гатчинской больницы. «Скорая» забрала из квартиры на Ижорской улице в Лукашах 48-летнюю женщину. С диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, перелом носа, ушибленные раны головы» в тяжелом состоянии пострадавшую поместили в реанимацию. Спасти пациентку не удалось – через три дня она скончалась.

По данному факту следственным отделом по г. Гатчине было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшего по неосторожности смерть.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изобличили в совершении данного преступления супруга погибшей – 51-летнего Анатолия К., не работающего. Как было установлено следствием, накануне трагедии муж с женой распивали спиртные напитки, и в ходе застолья возник конфликт. На почве ревности мужчина избил супругу. Как наносил ей удары, он не помнит.

11 сентября гражданина К. поместили в изолятор временного содержания. Ведется следствие.