Команда 47 — возможности для каждого

Сегодня участники форума презентовали губернатору региона Александру Дрозденко «Карту возможностей Команды 47» — каталог проектов, разработанных на форуме.

«Это хорошая, добрая традиция для нас — ежегодная встреча с общественными организациями, формирующими наше гражданское общество. Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и обществом. Он позволяет определить, куда необходимо приложить силы и создаёт большую пользу для территорий, потому, что у нас — общие цели — улучшение качества жизни», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что область заинтересована в развитии различных проектов по социальной помощи, экологии, туризму, культуре, образованию, патриотизму, спорта. Область будет увеличивать помощь НКО. Регион уже провел реинжениринг работы с НКО переведя выдачу гранта в «одно окно», что позволило увеличить в разы финансирование и привлечь дополнительные федеральные средства: эта работа будет продолжаться.

О продолжении и расширении работы, возможностях для каждого реализовать свои проекты активно говорили форумчане в ходе диалога с губернатором. Он ответил на десятки вопросов про помещения и коммунальные услуги для НКО, про поддержку проектов помощи инвалидам, маломобильным гражданам, детям, животным, об озеленении, благоустройстве, спорте и познавательном туризме.

«Благодарю за вашу активную позицию. Мы — одна команда, Команда 47 — команда активных и неравнодушных людей, которые делают жизнь лучше. У нашей командной работы много направлений и она будет продолжена на годы вперёд», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В завершение встречи глава региона вручил благодарности губернатора:

- Николаю Екимову, председателю межрегиональной благотворительной общественной организации «Содействие»,

- Татьяне Кучер, председателю правления региональной общественной организации «Школа третьего возраста» Гатчинского района Ленинградской области.

Благодарности комитета общественных коммуникаций Ленинградской области были вручены:

- Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ленинградской области за проект «Военно-полевые сборы юнармейских отрядов Ленинградской области «Валимский рубеж»;

- Автономной некоммерческой организации «Центр социального и спортивного развития «Амалиэль» за проект «Энергия следж-хоккея!»;

- Молодежной общественной организации «Компания весёлых и находчивых» города Сосновый Бор за проект «Интегрированный региональный фестиваль творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Ветер в соснах»;

- Автономной некоммерческой организации «Театральная компания Ковчег» за проект: «От героев былых времен»;

- Автономной некоммерческой организации поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» за проект: «Третий экологический фестиваль Зеленый город 2021».