Как получить компенсацию и наказать магазин за некачественную еду?

«Думаете, что у вас ничего не получится? Что у магазина грамотные юристы, а вы один в поле воин? По статистике, в пользу потребителя удовлетворяются судом 85% исков», - утверждает Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества.

Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо сделать следующие шаги.

1. Обратитесь к врачу

Чувствуете ухудшение состояния – вызовите врача или скорую. Факт отравления надо зафиксировать, а сделать это может только медицинский работник. В графе «Причина» врач запишет с ваших слов, что именно вы съели и что вызвало последствия. Вкупе с симптоматикой и назначенным лечением очевидность употребления определенных продуктов или блюд в конкретное время и в конкретном месте не будет вызывать сомнений.

2. Соберите доказательства

Доказательствами в той или иной мере могут являться чек или выписка с банковской карты, показания свидетелей, фото и видео, скриншоты, заключение СЭС. Чек не обязателен.

Существует предубеждение, что только при наличии чека можно предъявлять претензии ресторатору или администрации магазина. Да, чек иметь желательно, но если его нет, то в дело могут вступить и другие доказательства (ст. 55 Гражданского процессуального кодекса РФ):

· Выписка с банковского счета, если расплачивались картой.

· Ваши фото и видео с геолокацией.

· Показания свидетелей.

· Записи с камер наружного наблюдения или камер, установленных в торговом зале.

· Если доставка осуществлялась на дом, то доказательством дополнительно может быть скриншот корзины онлайн-магазина с перечнем продуктов или блюд.

Кстати, оставшуюся некачественную еду можно отдать на экспертизу в СЭС, получив соответствующее заключение о небезопасности продукта.

3. Напишите претензию в адрес магазина

Нанимать юридические компании и тратить собственные средства здесь нет необходимости. Каких-либо жестких правовых критериев к претензии не установлено.

Опишите в произвольной форме событие (дату покупки, что именно и где купили, сколько заплатили и т. д.) и последствия (то есть факт отравления, который зафиксирован медицинским заключением или справкой).

Далее следует сослаться на статью 14 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», согласно которой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме.

Потребуйте компенсацию. В общую сумму компенсации, помимо средств, затраченных на продукты, может включаться компенсация морального вреда, средств на лекарства, вынужденного рабочего простоя по болезни и прочее.

Все понесенные издержки должны быть доказанными, а не голословными.

Отведите магазину или ресторатору срок на рассмотрение претензии в 10 дней. Такой срок установлен законодательно (статья 22 закона «О защите прав потребителей»).

4. Отправьте претензию ответчику

Претензию подавайте либо лично, либо заказным письмом на юридический адрес магазина. Если подаете лично, претензию напишите в двух экземплярах. Один экземпляр вручите представителю заведения, второй заверьте у администратора магазина и оставьте себе.

В случае если вы заказывали продукты или готовые блюда через интернет-агрегатор, не лишним будет направить претензию как магазину/ресторану, так и в адрес интернет-ресурса, предоставляющего услугу. Кто был виноват, что к вам попали некачественные продукты: магазин или курьер? Стали ли виною неопрятный вид повара или грязная сумка службы доставки? Пусть в этой ситуации исполнители услуги разбираются между собой, потому что это не ваша обязанность быть следователем, вы свою обязанность исполнили, когда заказали товар и оплатили его.

5. При наступлении последствий обратитесь в Следственный комитет

Долго лежали в больнице или кто-то из ваших родственников после употребления некачественной еды стал инвалидом или умер? За такие действия предусмотрено наказание. Статья 238 УК РФ – сбыт товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследует дела этой категории Следственный комитет. Наказание в зависимости от тяжести наступления последствий и вменяемой части этой статьи – до 10 лет лишения свободы.

6. Подайте иск в суд

Если после всех ваших просьб и обращений магазин так и не отреагировал или отреагировал, но ваши требования не удовлетворил, обращайтесь в суд с исковым заявлением. Если сумма понесенного ущерба менее 100 000 рублей, то необходимый адресат – мировой судья, если больше – то районный (городской) суд общей юрисдикции.

Чтобы выиграть дело, все доказательства должны четко установить связь между съеденным некачественным продуктом и вашим отравлением.

Госпошлина за подачу иска по делам о защите прав потребителей не взимается. Подать иск можно лично или заказным письмом на адрес суда.

Суд выбрать вправе вы сами. Это так называемая альтернативная подсудность. То есть вы можете подать иск в суд как по месту нахождения (регистрации) ответчика, так и по адресу собственного места жительства.

Источник: https://rskrf.ru/consumer_rights/solutions/catering/chto-delat-esli-otravilsya-v-kafe-ili-v-restorane/

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