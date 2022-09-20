Сергей Пускепалис: фото с кинофестиваля в Гатчине

Основной акцент в бюджете Ленинградской области на 2023 годы будет сделан на продолжение программ, связанных с поддержкой обманутых дольщиков, поддержку семей и развитие дорожной инфраструктуры. Об этом сегодня рассказал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.