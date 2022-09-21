В Гатчинском районе перезахоронили останки 26 советских воинов

Захоронение проходило у памятника «Журавль», установленного в память о погибших воинах 41-го стрелкового корпуса и других частей, героически защищавших подступы к Ленинграду в августе-сентябре 1941 года. Памятник был установлен в д. Мины в 2004 году. Торжественно-траурная церемония захоронения останков бойцов, найденных в ходе поисковых экспедиций на территории Гатчинского района, с тех пор проходит здесь ежегодно. При проведении поисковых работ в рамках летнего этапа «Вахты Памяти-2022» и «Вахты Памяти- 2021» в районе Вырицкого поселения поисковыми отрядами Гатчинского района «Легенда», «Красногвардейск», «Обелиск», «Искра» и «Наследие», а также сводным поисковым отрядом Владимирской области Ассоциации поисковых отрядов «Гром» были обнаружены останки 26 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Обнаружены четыре смертных медальона и только один прочитан.

Проститься с бойцами пришли жители Вырицкого поселения, руководители, ветераны, представители поисковых отрядов и общественных организаций, юнармейцы и школьники.

- Мы должны помнить историю Великой Отечественной войны, передавать нашим детям, внукам. Гордитесь своими предками! Они были победителями. И мы победим, отстоим свою независимость и свою великую Россию. «Я в это верю», — сказал, открывая митинг, глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

Много добрых слов было сказано в адрес поисковых отрядов.

- Хочу выразить слова глубокой благодарности поисковикам за их благородное дело по восстановлению исторической правды. Для семей, чьи родственники пропали без вести на полях сражений, ваша работа бесценна. Каждое восстановленное имя – это воин, вернувшийся из небытия ценою ваших усилий, - обратилась к участникам церемонии депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина.

Особые слова благодарности были адресованы руководителю народного музея «41-й стрелковый» и автору задумки мемориала Светлане Корешковой, сплотившей вокруг себя единомышленников по поисковой работе.

- Мы помним всех, кому обязаны жизнью и независимостью нашей страны. Светлая память всем погибшим героям, - сказал глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко.

Момент был очень волнительный. Женщины не могли сдержать слез. И когда говорить трудно, звучат стихи-реквием. Их прочитали председатель Совета ветеранов Вырицкого поселения, депутат Елена Ивановна Кочнева, начальник отдела по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества центра «Молодежный» Евгений Харламов.

Со стихов о 41-м стрелковом начала свое выступление и Светлана Корешкова. Она пожелала успехов поисковикам, отметив их нелегкий, но такой благородный труд. По ее словам, еще 16 тысяч бойцов 41-го стрелкового корпуса лежат от Луги до Вырицы.

- Они погибали, чтобы у нас было светлое будущее, хотя сами до этого будущего не дожили, - сказал Светлана Николаевна. - Первый поисковый десант высадился на нашей земле в 2002 году. Это были отряды –«Славянка», «Высота», «Красногвардейский», «Миф», «Поиск», к ним присоединились и в настоящее время работают отряды «Искра» и «Легенда». Замечательные ребята. С такими, как говорят, можно спокойно идти в разведку. В этом году исполняется 20 лет поисковой работы на территории Вырицкого поселения. За это время в вырицких лесах ребята подняли 552 бойца 41-го стрелкового корпуса. Они отстояли 45 дней в обороне города Луги и прорывались из окружения. Что значат эти 45 дней? Это на столько дней сократилась блокада Ленинграда. Из более 500 бойцов только у 45 установлены имена. Остальные похоронены безымянными. Да, мало, потому что мало именных медальонов, а некоторые разрушены временем. В последние годы к нам очень часто приезжают люди из других регионов и пытаются найти своих родных. Проехав путь от Луги от Вырицы, понимают, что здесь финиш. Именно на нашем мемориале захоронены их без вести пропавшие. Пусть люди в это верят, пусть едут к нам и сохраняют память о своих погибших.

На захоронении присутствовал Юрий Сергеевич Шахов - внучатый племянник Александра Михайловича Шахова, бойца, чей медальон удалось прочитать.

Командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев и Виктор Кононов передали родным последнюю весточку с фронта – личные вещи бойца. Как рассказал Андрей Клементьев, когда они нашли медальон - очень обрадовались. Затем наступил второй этап - благодаря большой архивной работе, которую провел Виктор, удалось найти тех, кто более 80 лет ждал своего героя.

От всех родственников Юрий Шахов поблагодарил поисковиков, а также администрацию Ленинградской области, Гатчинского района и Вырицкого поселения за помощь в этой работе.

- Теперь у нас есть место, куда можно прийти и поклониться, - сказал Юрий Сергеевич.

После минуты молчания участники церемонии вместе Благочинным Гатчинского районного округа, протоиереем Владимиром Вафиным отдали защитникам Отечества духовные почести. Погребение бойцов сопровождалось залпом оружейного салюта. К могиле были возложены венки и цветы.

Татьяна Можаева