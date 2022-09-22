Сегодня состоялось первое заседание Призывной комиссии Ленинградской области о частичной мобилизации граждан.

Поэтому по поручению губернатора уже разрабатывается пакет социальных мер:

- помощь семьям с устройством детей в близлежащие сады, школы, а также в поступлении детей на бюджет в ВУЗы области и страны;

- помощь семьям с частичной компенсацией оплаты за коммунальные услуги.

Помимо прочего за мобилизованными будут сохранены рабочие места и будут частично компенсированы выплаты в размере одного МРОТ.

«Здесь мы будем гибко работать с предприятиями и их руководителями. Хотелось бы, чтобы расходы, издержки были разделены с бизнесом. Где будет сложно - мы обязательно подставим плечо», — добавил Александр Дрозденко.

При этом губернатор напомнил, что эта ситуация должна мобилизовать также и членов правительства, и муниципалов:

«Все должны работать как одна единая команда: друг о друге заботиться и поддерживать, как одна большая ленинградская семья. Ситуацию все понимают, все хотим, чтобы у нас побыстрее наступил мир и стабильность, но за них надо бороться».

видео: пресс-служба администрации Ленобласти