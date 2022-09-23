Где родился – там и зарегистрировался

В Гатчинском перинатальном центре состоялось открытие кабинета регистрации новорожденных. В торжественной обстановке первыми зарегистрировали своих малышей пять счастливых мамочек. По такому случаю теплые поздравления и подарки им лично преподнесли начальник Управления ЗАГС по Ленинградской области Ольга Куликова и председатель комитета по делам ЗАГС Гатчинского района Дарья Якубова.

После регистрации родители получили первый для их малыша официальный документ – свидетельство о рождении, справку для получения пособия, памятную медаль «Родившимся на земле ленинградской» и подарок от губернатора Ленобласти – яркую коробку, наполненную детскими принадлежностями.

- Кабинет не открылся, а возобновил свою работу, - уточнила начальник Управления ЗАГС по Ленинградской области Ольга Куликова. - До пандемии он работал почти год. Когда сняли ограничения, мы приняли решение возобновить эту практику. Теперь здесь будут регистрировать новорожденных, родители которых состоят в браке, и мам-одиночек. Законодательство позволяет при регистрации рождения ребенка одновременно регистрировать отцовство и заключить брак, поэтому в перспективе мы планируем регистрировать новорожденных одновременно с установлением отцовства.

Как отметила Ольга Куликова, начать эту работу с Гатчины было наиболее целесообразно. Гатчинский перинатальный центр - единственный в Ленобласти. Помимо гатчинских мамочек, а Гатчина самый крупный город региона, здесь рожают мамы из всей области и соседних субъектов.

Накануне мероприятия Перинатальный центр только открылся после планового двухнедельного проветривания, а в палатах уже находилось порядка 25 женщин с новорожденными детьми, столько же пациенток в отделении патологии беременных и около 10 пациенток в гинекологическом отделении. Плюс здесь ежедневно работает консультативно-диагностическое отделение.

Удобство для родителей очевидно: можно не тратить время после выписки, а еще находясь в стенах роддома, спуститься на первый этаж и зарегистрировать новорожденного.

- Возобновление работы кабинета – это, безусловно, большое благо, потому что мы работаем для женщин, для детей, для нашего будущего. Мы делаем все, чтобы нашим мамочкам было комфортно. Материнство сопряжено с огромным количеством проблем и забот. Мы помогаем решить одну из них, - сказал акушер-гинеколог, заместитель директора Перинатального центра по акушерству и гинекологии Игорь Николаенков.

В планах Управления ЗАГС по Ленинградской области открыть подобный кабинет регистрации рождений во Всеволожском роддоме и рассмотреть еще несколько роддомов Ленобласти.

Татьяна Можаева