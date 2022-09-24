Гатчина будет вас ждать…

Перед собравшимися выступил глава Гатчины и Гатчинского района, полковник в запасе Виталий Филоненко:

- Национализм и нацизм – это страшные вещи. Тем более, когда их навязывают единому народу, братьям по крови. Сегодня мы боремся за свои семьи, за свою идентичность, за нормальную жизнь, за свободу воли. Я желаю вам только победы, мы гордимся вами, и мы победим!

От имени ветеранов Афганистана напутственное слово отряду сказал заместитель председателя правления Гатчинской организации Российского союза ветеранов Афганистана Александр Чеботников. Он пожелал призывникам как можно лучше сработаться, соблюдать дисциплину и всегда слушать тех, кто воевал:

- Успехов вам в овладении воинскими навыками. Наше дело – правое: мы защищаем свою землю. Война уже стучится в наши двери. Вы – лучшие, потому что вы – первые. Удачи вам и возвращайтесь домой!

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим со словами признательности вручила каждому призывнику иконку святой преподобномученицы Марии Гатчинской:

- Я благодарю вас за ваш патриотический шаг, все гатчинцы вас благодарят! Мы ждем вашего возвращения домой – с победой…

Отряд мобилизованных убыл в войсковую часть в Лугу для прохождения курса молодого бойца. Всего в Гатчинском районе планируется призвать 1,5-2% мобилизационного ресурса.