Третий день голосования на референдумах в Ленинградской области

Проведением голосования занимаются участковые комиссии референдумов соответствующих республик и областей. В Гатчинском районе проголосовать можно в здании администрации по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, дом 44. В первые два дня проведения референдума здесь голосовали те, кто проживает в Гатчинском районе, а также в Тосненском, Лужском и Волосовском. Референдум продолжается.

Напомним, помещения для голосования на референдумах в Ленинградской области сегодня работают с 10 до 18 часов и находятся по следующим адресам:

- Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, административное здание;

- Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2А, административное здание;

- Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, дом 44, административное здание;

- Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, административное здание.

По указанным адресам голосуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, находящиеся в Ленинградской области.

Кроме того, голосование на референдумах проводится с выездом членов участковых комиссий для проведения голосования вне помещения для голосования.

Обращаем внимание, что в последний день голосования на референдумах – 27 сентября – голосование будет проходить с 10 до 16 часов в следующем порядке:

- для жителей Донецкой Народной Республики и Запорожской области на участках во Всеволожском районе (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, административное здание);

- для жителей Луганской Народной Республики на участке в Гатчинском районе (г. Гатчина, ул. Карла Маркса, дом 44, административное здание);

- для жителей Херсонской области на участке в Кингисеппском районе (г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2А, административное здание);

- для жителей Донецкой Народной Республики на участке в пункте временного пребывания в Тихвинском районе (п. Царицыно Озеро, дом 9).

По вопросам участия в референдуме обращаться по следующим телефонам колл-центра зарубежных избирательных комиссий: (812) 4924006, 4929634, 4962370 (с 8 до 20 часов).