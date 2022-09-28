Область обеспечивает связь мобилизованных с родственниками

«Спецпредставитель — это та ниточка, которая свяжет наших бойцов с их семьями, с домом. Чтобы те, кто защищает наше Отечество вдалеке от дома, помнили, что их ждут и любят на малой родине», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Сергей Мачинский будет находиться на связи с родственниками мобилизованных, отвечать на возникающие у них вопросы, помогать отвозить снаряжение в зону спецоперации, передавать видеосообщения и письма от родных и обратно ― от самих солдат и офицеров домой. К спецпредставителю также можно обращаться за информацией о раненых.

Первый заместитель руководителя военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский является советником губернатора по патриотическому воспитанию. Он также известен как активист поискового движения, лектор и волонтер. В течение многих лет он регулярно посещает Донбасс с гуманитарными миссиями. Связаться с Сергеем Мачинским можно через него страницу ВКонтакте (https://vk.com/id176376494).