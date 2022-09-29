Область начинает октябрь со спортом

В субботу, 1 октября, в рамках Всероссийского дня ходьбы в 11.00 в Тосненском городском парке все желающие смогут пройти мастер-класс по скандинавской ходьбе. В этот же день в Волхове на стадионе «Локомотив» в 11.00 состоится акция «Шагай к победе», а в городском парке «Набережная» Сланцевского района пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.

Всероссийский день ходьбы отметят и в Кировске: там в воскресенье в 9.00 в парке культуры и отдыха пройдёт спортивное мероприятие, приуроченное к празднику. Помимо этого, в течение двух дней Центральный стадион Светогорска традиционно ждет ленинградцев пройти по «Тропе здоровья».

Кириши в парке прибрежном приглашают всех желающих к участию во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», которое состоится 2 октября в 11.00. Также в воскресенье в Киришах в онлайн-формате состоится блиц-турнир по шахматам, посвященный освобождению Киришей от немецко-фашистских захватчиков.

В субботу в 11.00 на Будогошском физкультурно-оздоровительном комплексе Киришского района пройдет спортивное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Любители зимних видов спорта 1 и 2 октября смогут покататься на коньках в Светогорском Ледовом комплексе и Ледовой арене в Киришах.

В Волосово на водноспортивном оздоровительном комплексе «Олимп» в воскресенье в 10.00 ленинградцы смогут сдать нормативы комплекса ГТО, а в Гатчине в 11.00 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» поболеть за спортсменов на турнире по боевому самбо, посвященному памяти Героя Советского Союза А. И. Перегудова.

На центральной площади Приозерска в субботу в 14.00 состоятся областные соревнования по автомобильному спорту «Ралли 10 озер», а в поселке Осьмино Лужского района с пятницы по воскресенье пройдут пять этапов куба Ленинградской области по спорту сверхлегкой авиации.

Отрадное 1 октября в 10.00 примет у себя XVII Спартакиаду Кировского муниципального района по мини-футболу и легкой атлетике.