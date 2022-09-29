"Жизнь проверяет нашу гражданскую позицию"

В Голубой гостиной Гатчинского дома культуры собрались главы города и района, сотрудники администрации, руководители коммунальных служб и научно-исследовательских институтов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий – фабрик, заводов и комбинатов, всего – порядка 70 человек.

Всех приветствовали руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, председатель совета директоров промышленных предприятий Гатчинского района Хачик Испирян и председатель районного совета директоров агропромышленного комплекса Александр Лебедев.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Гатчины Дмитрий Михайлов рассказал о ходе мобилизации в Гатчинском районе. Он обратил внимание собравшихся, что завершился прием списков работников, подлежащих бронированию. Каждому забронированному сотруднику необходимо выдать удостоверение о бронировании – это очень важно. Допускается выдача заверенной ксерокопии.

Дмитрий Святославович подчеркнул, что мобилизации подлежат только граждане соответствующего возраста и только с теми военно-учетными специальностями, которыми необходимо комплектовать воинские части.

Временно исполняющий обязанности военкома ответил на многочисленные вопросы собравшихся. В частности, руководители предприятий интересовались, где можно получить сведения о местонахождении мобилизованных сотрудников, об их передвижениях. На что последовал ответ: «Нигде. Мобилизация проходит под грифом «Секретно».

Был вопрос, по какому принципу призывают граждан, подлежащих мобилизации: по месту жительства или по месту работы, так как на гатчинских предприятиях есть сотрудники с петербургской пропиской. С каким военкоматом взаимодействовать администрации предприятия?

Дмитрий Михайлов ответил, что призывают по месту регистрации.

Директор Гатчинского филиала Центра занятости населения Елена Крылова рассказала о трудовых взаимоотношениях в период мобилизации: о сохранении рабочих мест для мобилизованных, о денежном содержании военнослужащих и о состоянии рынка труда в Гатчинском районе.

Так, денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой должности и дополнительных стимулирующих надбавок. Указ президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту.

…Руководитель предприятия, балансирующего между средним и крупным бизнесом, поинтересовался, не повлияет ли на этот статус увеличение штата за счет временных работников, взятых на места мобилизованных? Как выяснилось, нет – не повлияет.

О мерах поддержки в банковской сфере в период мобилизации рассказали представители Сбербанка и ВТБ.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим выразила благодарность финансово-экономическому, промышленному и агропромышленному сектору за ту работу, которую каждый сотрудник продолжает вести: состояние экономики района стабильное. Напряженность на рынке труда отсутствует, зафиксировано снижение уровня безработицы. Число вакансий более чем в два раза превышает количество соискателей. 17 гатчинских предприятий состоят в региональном перечне системообразующих предприятий, девять включены в федеральный перечень.

В целях обеспечения бесперебойного функционирования предприятий и бизнеса в администрации сформирован план реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики, реализация мероприятий которого направлена на поддержку делового климата и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Людмила Николаевна напомнила, что на каждом из руководителей лежит персональная ответственность за выполнение Указа президента о частичной мобилизации:

- Надзорные органы проверят, кто и как исполнял Указ президента. А жизнь сегодня проверяет нашу гражданскую позицию…