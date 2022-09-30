«Крылья Гатчины» в Аэропарке
Сегодня в Гатчине на Аэродроме торжественно открыли аллею «Крылья Гатчины» - «Жизнь знаменитых людей» в оживших фотографиях.
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В мероприятии приняли участие гатчинские школьники, ветераны, жители Аэродрома.
Перед собравшимися выступили руководители Гатчины и района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Сергей Коняев и Александр Русских, председатель областного комитета по молодежной политике Марина Григорьева.
На аллее - 10 интерактивных стендов с QR-кодом, каждый из которых рассказывает о выдающемся гатчинском авиаторе минувшей эпохи. Это Петр Нестеров, Валерий Чкалов, Лидия Зверева, Яков Гаккель, Маврикий Слепнев, Глеб Котельников, Александр Кованько, Любовь Галанчикова, Михаил Ефимов и Евгений Руднев.
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