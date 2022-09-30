У морских кадетов Гатчины - пополнение

Вот уже 23 года в Гатчине проходит торжественная церемония посвящения в кадеты. Ряды кадетского движения пополняют все новые и новые мальчишки и девчонки. В этом году клятва кадетов звучала в актовом зале школы в присутствии ветеранов ВМФ, руководителей Гатчинского района, почетных гостей, стоявших у истоков создания Морского собрания и кадетского движения в Гатчине, старших товарищей.

Ритуал торжественной клятвы новых морских кадетов проходит по строго утвержденному порядку. Построение принимал председатель Гатчинского Морского собрания, капитан первого ранга Олег Лякин. Чеканя шаг под звуки марша, знаменная группа внесла флаг. После чего весь зал дружно исполнил гимн.

И вот наступила долгожданная минута – время принятия кадетами торжественной клятвы. Ее давали воспитанники 7-х классов, которые получили наименование «кадетский». Право произнести клятву юного кадета было предоставлено воспитаннику 7/К1 класса Глебу Лебедеву, после чего новобранцы дружно произнесли: «Клянемся!».

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко поблагодарил ребят за их решение стать морскими кадетами, вспомнил славную историю побед российского флота, призвал всех гордиться мужеством предков и быть достойными их памяти в современной жизни.

- Сегодня очень важный день в жизни нашего города. Ребята осознанно произнесли главные слова, которые определяют их судьбу, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - С чего начинается Родина? Для каждого из нас она начинается со своего дома, двора, школы, с друзей, которые идут с нами по жизни. Наша Родина начинается с истории нашей семьи, нашего города, с истории нашей великой державы. Вы произнесли главные слова – быть верными истории и героическим традициям нашей великой России, быть готовым встать на ее защиту. С честью несите эту клятву по жизни.

История кадетских классов начиналась в непростые для нашей страны времена. Первый кадетский класс на базе школы был открыт в 1999 году. Время подтверждает правильность этого решения. В 2019 году, к 20-летию создания кадетских классов в Гатчине, им было присвоено почетное звание «Гатчинские морские кадетские классы имени адмирала А.А. Комарицына». Сегодня кадетское братство объединяет уже около 400 выпускников и учеников. Традиция продолжает жить и наполняется новыми событиями и мероприятиями.

- Мы уже знаем, как дальше будет развиваться кадетское движение в городе Гатчине. Сегодня состоялась встреча с ректором ГИЭФПТ, у которого есть конкретные планы по развитию кадетского движения не только на территории Гатчины, но и по всей Ленобласти и России. Таким образом, мы обеспечим многоступенчатую систему развития кадетского движения, - сообщила Людмила Нещадим.

Новых морских кадетов поздравил председатель Гатчинского Морского собрания Олег Лякин. Он отметил важность торжественной клятвы и призвал ребят «соответствовать, помнить и гордиться».

С напутствиями к кадетам обратилась директор Гатчинской школы №11 Раиса Василиу.

О больших перспективах и возможностях, которые имеются у выпускников кадетских классов, рассказал представитель командования Военно-морского политехнического института Дмитрий Быков.

Перед кадетами выступил один из основателей кадетских классов, старшина Гатчинского морского собрания, капитан первого ранга, доктор технических наук, профессор Владимир Колесник.

- Сегодня вы вносите свою лепту в развитие истории Гатчины и кадетского движения. Первые ребята, которые стояли в этом строю в далеком 1999 году, сегодня прошли славный путь служения Родине. Многие из них занимают высокие должности в главном управлении ВМФ, на флотах. Они с честью несут звание выпускника в прошлом Гатчинской школы-интерната, а теперь - школы №11 города Гатчины. Эту школу, поверьте мне, знают от Дальнего Востока до Балтики. Не все из вас, стоящих в этом строю, продолжат служить в Вооруженных силах, кто-то выберет гражданские специальности – путь у каждого свой. Но я очень хочу, чтобы слова клятвы, которую вы сегодня произнесли, независимо о того, чем вы будете заниматься, остались не просто словами, а содержанием вашей жизни. Будьте верны той клятве, которую вы сегодня дали. От души желаю вам славного и достойного пути. Будьте счастливы, и семь футов под килем! - пожелал Владимир Колесник.

Руководители района вручили награды отличившимся кадетам старших классов. По решению главы города Гатчины и Гатчинского района Виталия Филоненко за хорошую учебу и популяризацию кадетского движения ценными призами – часами с символикой Гатчинского района – награждены: старшина школы, «вице-старшина 1 статьи» Никита Венедиктов, «вице-старшина 2 статьи» Елизавета Скиридова, «вице-старшина 1 статьи» Владимир Иванов, «старшие кадеты» Виктор Полищук и Владислав Доронин, «старшина 2 статьи» Марк Козловский.

Татьяна Можаева