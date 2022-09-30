Здоровый дошкольник - будущее России!

Детский сад № 24 пригласил к себе воспитанников и педагогов детских садов № 8 и № 31 для участия в круговой эстафете, целью которой было налаживание контакта между воспитанниками разных учреждений, формирование чувства соревновательного духа и спортивного азарта.

Инструктор по физической культуре детского сада № 24 Анна Смирнова перед началом состязаний приветствовала участников и пожелала всем удачи.

Ребята старались изо всех сил прийти к финишу первыми. На спортивной дорожке царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А горящие от восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам!

​Все участники получили сертификаты об участии в эстафете и памятные значки. И, конечно же, каждая команда стала обладателем грамоты за 1 место в своей номинации!

Хотелось бы поблагодарить всех педагогов, которые приняли активное участие в соревновании! Это было захватывающее событие, которое еще раз доказывает, что все работники сферы дошкольного образования – одна большая и дружная семья.