Здоровый дошкольник - будущее России!
В конце сентября свой профессиональный праздник отмечали сотрудники дошкольных образовательных учреждений. Этому празднику была посвящена эстафета среди дошкольников трех детских садов Гатчины - № 8, № 24 и № 31.
Детский сад № 24 пригласил к себе воспитанников и педагогов детских садов № 8 и № 31 для участия в круговой эстафете, целью которой было налаживание контакта между воспитанниками разных учреждений, формирование чувства соревновательного духа и спортивного азарта.
Инструктор по физической культуре детского сада № 24 Анна Смирнова перед началом состязаний приветствовала участников и пожелала всем удачи.
Ребята старались изо всех сил прийти к финишу первыми. На спортивной дорожке царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А горящие от восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам!
Все участники получили сертификаты об участии в эстафете и памятные значки. И, конечно же, каждая команда стала обладателем грамоты за 1 место в своей номинации!
Хотелось бы поблагодарить всех педагогов, которые приняли активное участие в соревновании! Это было захватывающее событие, которое еще раз доказывает, что все работники сферы дошкольного образования – одна большая и дружная семья.