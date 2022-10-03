Дворы и площадки Гатчины

Были осмотрены новые детские площадки во дворе домов № 8, 10 по ул. Радищева и дома № 46 по ул. Карла Маркса, у дома № 48 на проспекте 25 Октября, во дворе на ул. Академика Константинова, дом № 6 и спортплощадка на Аэродроме на ул. Новоселов, дом № 3-а.

На всех площадках – новое современное игровое или спортивное оборудование, благоустроенная территория.

Также глава администрации осмотрела дворы, ремонт которых стоял в плане на текущий год. В том числе отремонтированную территорию перед универсамом, известном гатчинцам как «Березка» на ул. Карла Маркса.

- В основном все сделано неплохо, но есть некоторые замечания, до устранения которых работы у подрядчика приниматься не будут, – отметила Людмила Нещадим.

Глава администрации также посетила адреса, которые гатчинцы называли в ходе прямой линии в понедельник. Пообщалась с жителями домов № 11 и № 15 на ул. Коли Подрядчикова и дома № 4 на ул. Академика Константинова. Как заметила Людмила Николаевна, это огромные дворы, требующие ремонта. Двор на ул. Константинова будет включен в план разработки проектно-сметной документации на 2024 год, а двор на К. Подрядчикова – в план разработки сметы на 2023 год. Пока там будет сделана пешеходная дорожка, чтобы ученики лицея № 3 не ходили в школу по проезжей части.

Как сказала Людмила Николаевна, планов и вопросов много, за один год не решить:

- Дворы требуют комплексного благоустройства, чтобы были и парковки, и тротуары, и подходы к подъездам, и площадки с детским игровым и спортивным оборудованием.

Администрация разрабатывает планы на 2023-2025 годы. Следующий год будет посвящен ремонту улично-дорожной сети. В этом году отремонтировано 11 дворовых территорий.