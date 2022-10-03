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Где отключат свет завтра, 4 октября?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

04.10.2022 с 09:00 до 17:30

Вырицкое ГП:

д. Ракитино, д. Загуляево.

 

04.10.2022 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы,

д. Новое Колено,

д. Старое Колено.

 

04.10.2022 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Меньково.

 

04.10.2022 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Большое Верево, д. Малое Верево (частично район примыкания к Б.Верево), СНТ"Зайцево".