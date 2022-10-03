Где отключат свет завтра, 4 октября?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
04.10.2022 с 09:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
д. Ракитино, д. Загуляево.
04.10.2022 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы,
д. Новое Колено,
д. Старое Колено.
04.10.2022 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Меньково.
04.10.2022 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Большое Верево, д. Малое Верево (частично район примыкания к Б.Верево), СНТ"Зайцево".
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