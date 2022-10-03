В Гатчине перекрыли участок 7 Армии
МУП «Водоканал» Гатчины уведомляет о проведении ремонтных работ на сетях водопровода по улице 7 Армии, что повлечет перекрытие движения автотранспорта с 3 по 6 октября.
Рубрики: ЖКХ
В связи с проведением ремонтных работ с 03.10.22 г. с 09.00 до окончания работ 06.10.22 г. будет перекрыто движение автотранспорта в Гатчине по улице ул. 7 Армии - от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого.
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