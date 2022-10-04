Гатчинская студентка ― обладательница Всероссийской награды
Студентка Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Екатерина Орел стала призером всероссийского конкурса проектов «История профессий в моей семье: суперпрофессиональная семья» в номинации «Лучший фотопроект».
Рубрики: Образование
Алексей Мухин из Техникума водного транспорта в Шлиссельбурге стал призером в номинации «Лучшее литературное произведение», а студентка Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Екатерина Орел ― в номинации «Лучший фотопроект».
Конкурс проходил с 5 по 30 сентября 2022 года и объединил более 1 300 студентов из 705 образовательных организаций страны. Учащимся предстояло презентовать свои проекты в трех номинациях: «Лучший видеоролик», «Лучший фотопроект» и «Лучшее литературное произведение».
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