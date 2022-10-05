Чем помочь мобилизованным?

Помощь – в Гатчине

Как сообщила Марина Григорьева, 30 сентября в Ленинградской области была запущена новая акция – «Мы вместе. Народный фронт»:

- На региональном и муниципальном уровне мы создали штабы, в каждом районе есть муниципальный координатор. Координатор акции от органов исполнительной власти – комитет по молодежной политике, а учреждение, которое ведет эту работу, – Ресурсный добровольческий центр. Мы ведем набор добровольцев, которые готовы оказывать помощь семьям мобилизованных. Желающие могут обратиться либо к муниципальным координаторам (в группе комитета по молодежной политике Ленобласти в «ВКонтакте» есть вся информация), либо позвонить по телефону в Гатчине: 8-81371-3-01-60.

Телефон федеральной горячей линии: 8-800-200-34-11. Туда могут позвонить члены семей мобилизованных и обратиться за помощью: психологической, юридической, бытовой. Волонтеры готовы помочь с детьми и животными. В муниципальных штабах мы ведем сбор вещей, которые на данном этапе наиболее необходимы. Все вещи передаем в единый областной центр, и они доставляются солдатам. Правда, доставить помощь адресно не получится.

Галина Синкевич рассказала, что с начала мобилизации в региональном отделении ОНФ начал работать Центр содействия мобилизованным. Любой может позвонить по телефону: (812) 363-48-39 и получить юридическую консультацию.

Не впадайте в панику

На прошлой неделе появилась новая должность – помощник губернатора Ленинградской области, специальный представитель по взаимодействию с военными формированиями на территории спецоперации. Эту должность занял Сергей Мачинский, который только что вернулся из мест боевых действий, где выполнял задачи в качестве добровольца.

- Зачастую военнослужащий, находясь на передовой и выполняя боевые задачи, по ряду причин чувствует себя оторванным от своей родины, и это негативно сказывается на его моральном состоянии. Этим связующим звеном должен стать я, – пояснил Сергей Мачинский. – В ближайшее время я туда убуду по указанию губернатора. Но надо понимать: это война. Доехать до каждого солдата в окопе – нереально. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы определить местонахождение военнослужащего, помочь точечно.

Сергей Мачинский обратился к тем, кто подлежит мобилизации, ждет повестки:

- Сами военнослужащие, находясь в движении, в эшелоне, часто забывают зарядить телефон, позвонить своим близким, родственники переживают. Давайте будем внимательны друг к другу. И не надо сейчас одолевать родных сообщениями: пришлите мне каску, бронежилет, тепловизор, танк. Мне того не дали и этого не дали… Полное оснащение солдата производится на его боевом посту. Там, где он будет находиться на службе. До этого военнослужащие сами не знают, что им понадобится. Кто-то будет поваром (очень важная военно-учетная специальность), а кто-то – снайпером, и их снаряжение принципиально отличается. Бежать сейчас в магазин и тратить сумасшедшие деньги, чтобы одеть повара и дать ему тепловизор, нет смысла. Давайте не будем впадать в панику. Все прибывшие к местам службы получат все необходимое. Я еще не видел голых и босых солдат.

Сообщения о том, что их там «бросили с ржавой винтовкой, как в 41-м» – неправда. Да, помощь нужна – квадрокоптеры, специальные облегченные бронежилеты, но все зависит от специфики службы. Давайте дождемся, когда наши солдаты прибудут непосредственно на места.

У военнослужащих есть права

По поводу жалоб Сергей Мачинский напомнил, что есть Устав Вооруженных сил РФ, про который все почему-то забывают:

- Те, кто попал под мобилизацию, помимо обязанностей, имеют права. Любой военнослужащий имеет право обратиться к своему командиру, письменно или устно. Если командир это обращение игнорирует, военнослужащий вправе уведомить своего непосредственного начальника и обратиться выше. Добивайтесь соблюдения своих прав на местах. Панические сообщения женам «Забери меня отсюда!» ведут к общей панике. Любой мужчина в состоянии добиться справедливости в отношении себя. Смею вас заверить, что командование Вооруженными силами делает все, чтобы требования и права военнослужащих были соблюдены. Руководство региона, губернатор Александр Дрозденко также принимают все меры, чтобы наши военнослужащие не оказались брошенными.

Не нарушайте секретность!

Сергей Мачинский рассказал, как можно помочь мобилизованным, и чего делать категорически не надо.

- Все имущество надо упорядочить и разделить на две составляющие: специальное воинское снаряжение (квадрокоптеры, бронежилеты, тепловизоры и т.п), которое военнослужащему выдадут, и дополнительное, не положенное по нормам: резиновые сапоги, дождевик, перчатки, наколенники, термосиденья и прочее. Это можно брать с собой. При ведении военных действий форма изнашивается быстрее – можно передать два комплекта. Бронежилет мобилизованному дадут, но общевойсковой. Он хорошо защищает, находиться в обороне в нем – нормально, но бегать, вести разведку – тяжело. Можно приобрести специальный короткий, облегченный вариант.

По поводу общения, звонков близким Сергей Мачинский напомнил: это – армия, ведущая боевые действия:

- Любые армейские действия связаны с определенным уровнем секретности. Если мы продолжим нарушать эту секретность, мы поставим своих близких в очень уязвимое положение. Если ваши солдаты не будут соблюдать этих требований, вам начнут поступать звонки из вражеских центров, которые будут сеять панику, нагнетать обстановку. Ограничение связи в зоне боевых действий – это не прихоть командования. Это соблюдение требований секретности и тех правил, которые спасут жизнь вашим солдатам. Не надо их просить позвонить на WhatsApp: были случаи, когда ребята отходили в сторонку, пытались подключиться к какой-то связи, и это приводило к тяжелым последствиям.

Мы постараемся наладить хотя бы письменную связь, чтобы можно было передавать письма. Я буду там. Со мной можно будет связаться, и я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Обращаться – через комитет по молодежной политике Ленинградской области. Когда у меня появится канал связи, об этом будет сообщено дополнительно.

Телефоны горячих линий:

- акция «Мы вместе. Народный фронт»: 8-800-200-34-11, добровольческий центр в Гатчине: 8-81371-3-01-60;

- региональное отделение ОНФ: 363-48-39, электронная почта: 47region@onf.ru

Какая гуманитарная помощь востребована:

- теплые вещи: свитеры, балаклавы, вязаные носки, термобелье, шапки вязаные, шапки флисовые, сапоги резиновые с утеплением;

- коврики, термосиденья, одноразовые бритвенные станки, зажигалки, влажные салфетки.

- техника: бронежилеты, каски, рации, бинокли.

Екатерина Дзюба