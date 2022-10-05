В Коммунаре - ремонт водовода, организован подвоз воды

Ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм уже идут. Предполагается, что они завершатся завтра, 6 октября, после чего начнётся наполнение сетей.

Подвоз воды будет осуществляться ГУП Леноблводоканал 06.10.2022 с 07:00 до окончания работ по следующим адресам:

г. Коммунар, ул. Гатчинская, дом 12,

г. Коммунар, ул. Ижорская, дом 20,

г. Коммунар, ул. Советская, дом 8.

г. Коммунар, ул. Сельская, дом 100,

г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, дом 24,

г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, дом 7,

г. Коммунар, ул. Железнодорожная.

При возникновении дополнительных вопросов жители могут обратиться на аварийную круглосуточную линию предприятия 8(812) 409-00-01 или в личные сообщения vk.com/vodokanallo.