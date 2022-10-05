В Вырице сотрудники Росгвардии и полиции задержали правонарушителя, который палкой избил пенсионерку

В правоохранительные органы поступила информация о том, что на Слуцкой улице в поселке Вырица мужчина напал на прохожую. На место происшествия прибыли наряд Росгвардии и сотрудник полиции, которые обнаружили пострадавшую. Были установлены приметы злоумышленника, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, палкой нанес проходившей рядом с ним женщине множество ударов в область головы, а затем скрылся с места происшествия.

Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибленные раны и перелом лицевой кости.

Работая по «горячим» следам, сотрудники Росгвардии и полиции около одного из домов на Андреевской улице задержали нападавшего, а затем доставили его в 103 отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по СПб и ЛО.