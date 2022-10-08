В Гатчину пришёл «Весёлый ветер»

Творческая программа «Веселый ветер» стала закономерным продолжением проекта «Ветер-художник», который с успехом был реализован в 2021 году. Проект «Веселый ветер» культурного центра «Загвоздка» получил грантовую поддержку правительства Ленинградской области. Он предполагает цикл лекций и практических занятий, посвященных редкому жанру кинетического искусства.

В мастерской «КлимКинетик»

Первая встреча в рамках проекта «Веселый ветер» была ознакомительной и вызвала большой интерес у юных художников, которые пришли в центр со своими преподавателями Ольгой Кадушкиной-Пилипенко и Евгенией Измайловой.

Руководитель проекта, мастер кинетической скульптуры Евгений Климов рассказал о своем творческом пути и, конечно же, о том, чем занимаются в мастерской «КлимКинетик», на базе которой возник центр «Загвоздка».

Кинетическое искусство — один из самых необычных жанров современного искусства, который совмещает инженерию и визуальные практики. Кинетизм основан на идее разного рода движения. Движение создает дополнительный эффект, а в результате можно создать потрясающий художественный объект, который буквально «оживает» на глазах зрителей.

В качестве примера Евгений Климов привел свои работы - движущиеся кинетические арт-объекты, которые украшают витрины многих городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Одна из самых узнаваемых работ мастера - механический велосипедист-англичанин в витрине магазина чайной сети «Унция», уже ставший одной из достопримечательностей Невского проспекта в Петербурге. Мимо витрин с подобными работами не может пройти ни один прохожий, особенно ребенок, настолько все они фантазийны, позитивны и остроумны.

Мало кто знает, что эти кинетические скульптуры созданы в мастерской «КлимКинетик» в Гатчине — единственной в своем роде на территории Ленинградской области. Все эти удивительные работы придуманы художником Евгением Климовым и воплощены в реальность вместе с его творческой командой.

Среди арт-объектов мастерской «КлимКинетик» - не только движущиеся витрины, но и флюгеры - ландшафтные движущиеся скульптуры, в которых используется энергия ветра. Такие необычные ветряки можно устанавливать на открытых местах - на городских площадках и в парках. Ветер приводит в движение самые необычные персонажи, а вся движущаяся композиция в целом очень оживляет местный ландшафт.

Будущие художники смогли не только рассмотреть движущиеся арт-объекты на экране, но и познакомиться с их работой непосредственно — в мастерской Евгения Климова есть несколько действующих кинетических скульптур и флюгеров.

Проект «Веселый ветер»

Как говорит Евгений Климов, такому сложному жанру, как кинетическое искусство, по сути нигде не учат. Сам он прошел долгий путь от учащегося художественной школы и студента художественного училища до собственной мастерской, овладев «по дороге» навыками как изобразительного искусства, так и скульптурного мастерства.

Трудно, да и незачем держать под спудом свои знания и умения, и Евгений решил поделиться ими со всем миром. Так возник проект «Веселый ветер», участники которого смогут познакомиться с кинетическим искусством непосредственно, пройдя путь от идеи до самостоятельного создания арт-объекта.

Помимо лекционных занятий, посвященных истории и теории кинетического искусства, в центре «Загвоздка» пройдут мастер-классы. В рамках проекта будет создана учебная мастерская «Веселый ветер», где каждый из участников смастерит свои арт-объекты и примет участие в создании кинетической скульптуры в виде флюгера. Эти арт-объекты будут в дальнейшем использованы для создания парка флюгеров на территории центра «Загвоздка».

Будущие кинетические мастера начнут с занятий по бумагопластике, которые будет проводить уникальный специалист по созданию скульптур из бумаги, конструированию из плоского материала объемных объектов, преподаватель с многолетним стажем Борис Пантелеев. А потом, уже под руководством Евгения Климова, участники проекта будут воплощать свои бумажные модели в листовом металле.

Юлия Лысанюк