Осень не прощает ошибок на дороге

В осеннее время года увеличивается количество осадков, происходят перепады температуры, первые заморозки, сокращается световой день, что может неблагоприятно отразиться ситуации на дорогах.

Более 90% ДТП происходит из-за нарушения Правил дорожного движения водителями. Но безопасное вождение во многом зависит и от сопутствующих факторов: состояния водителя и его внимательности, использования ремней безопасности, технического состояния автомобиля.

Что делать водителю, чтобы снизить риск участия в дорожной аварии?

- соблюдать Правила дорожного движения;

- исключить управление транспортным средством в случае плохого самочувствия;

- внимательно следить за дорожной обстановкой, не отвлекаться на разговоры с пассажирами и различные гаджеты;

- учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима и совершении маневров;

- совершать обдуманные маневры и действия;

- быть внимательным и вежливым по отношению к другим участникам дорожного движения.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области