Осень не прощает ошибок на дороге
По итогам 9 месяцев 2022 года в Ленинградской области на 18% уменьшилось количество ДТП с пострадавшими и число раненых в них людей, на 11% уменьшилось число погибших в ДТП. Однако осеннее ненастье может неблагоприятно отразиться на количестве дорожно-транспортных происшествий.
В осеннее время года увеличивается количество осадков, происходят перепады температуры, первые заморозки, сокращается световой день, что может неблагоприятно отразиться ситуации на дорогах.
Более 90% ДТП происходит из-за нарушения Правил дорожного движения водителями. Но безопасное вождение во многом зависит и от сопутствующих факторов: состояния водителя и его внимательности, использования ремней безопасности, технического состояния автомобиля.
Что делать водителю, чтобы снизить риск участия в дорожной аварии?
- соблюдать Правила дорожного движения;
- исключить управление транспортным средством в случае плохого самочувствия;
- внимательно следить за дорожной обстановкой, не отвлекаться на разговоры с пассажирами и различные гаджеты;
- учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима и совершении маневров;
- совершать обдуманные маневры и действия;
- быть внимательным и вежливым по отношению к другим участникам дорожного движения.
Отдел пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области