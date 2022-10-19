Где провести интернет – выбирают жители

Каждый житель Ленинградской области в возрасте от 18 лет может отдать свой голос за один населенный пункт с численностью зарегистрированных жителей от 100 до 500 человек, который необходимо обеспечить качественным мобильным интернетом.

Результаты народного голосования опубликуют на портале Госуслуг РФ 26 декабря, для обеспечения мобильным интернетом в 2023 году выберут 1800 населенных пунктов.

В Ленинградской области все населённые пункты с населением более 250 человек обеспечены «сотовой» связью и доступом к сети Интернет по стандартам 3G/4G. В зоне неуверенного приёма сигнала 3G/4G по верифицированным данным – 279 населённых пункта с численностью населения менее 250 человек, а без покрытия «сотовой» связью 2G – 32 населённых пункта.

Проголосовать за населенные пункты можно до 12 ноября в разделе на федеральном портале – https://www.gosuslugi.ru/inet. Для участия в голосовании нужна подтвержденная учетная запись и постоянная регистрация в Ленинградской области.

Также можно направить письмо в адрес Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь. При подсчёте голосов будут учитываться письма, поступившие в Министерство не позднее 26 ноября 2022 года.