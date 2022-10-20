В Гатчине и Пудомягах новые камеры проследят за скоростью

Сразу девять комплексов до конца года заработают в Волосовском районе. Шесть из них устанавливаются на дороге Жабино — Волосово и будут контролировать скоростной режим в Жилгородке, Кикерино, Калитино, Лагоново, Захонье и Заполье. Три — на трассе Гатчина — Ополье в Рабитицах и Ямках.

Четыре «цифровых глаза» включатся в Луге на улицах Гагарина, Нижегородской и Большой Заречной.

В Ломоносовском районе от лихачей дорожники обезопасят Систо-Палкино, Ропшу и Пеники. Во Всеволожском — Заневку, Токсово, Новую Пустошь и Всеволожск. В Выборгском — Поляны, Соколинское, Озерки, Ермилово и Грибное. В Приозерском — Моторное, а в Кировском районе камеры включатся на главной региональной трассе Санкт-Петербург — Кировск непосредственно в Кировске. В Гатчинском районе на Павловском шоссе камеры заработают в Гатчине и Пудомягах.

Количество стационарных камер на дорогах области ежегодно растёт. Такая мера дисциплинирует водителей и значительно повышает безопасность движения. По просьбам жителей также выставляются передвижные камеры. Особенно они востребованы в летний сезон, когда количество машин в области возрастает многократно.