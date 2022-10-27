Народный фронт доставил гуманитарный груз бойцам в воинскую часть Лужского района

К региональному сбору подключились предприниматели, коллективы организаций и простые жители региона. Благодаря получилось собрать и передать военным квадрокоптеры, бинокли, рации, карты памяти, амуницию, плащ-палатки, спальные мешки, медикаменты.

Встречу с военными помогли организовать администрация Лужского района и наш эксперт Евгений Голуб. Значительный вклад в сбор внесли энергетическая компания «Росэнергосервис», Управление федерального казначейства по Ленинградской области, гаражно-строительный комитет «Прометей», волонтерское молодежное движение Гатчины и Гатчинского района Gatchina_47 CLUB, молодежное волонтерское объединение «Ангелы добра», Союз пенсионеров города Янино, жители города Сосновый Бор и деревни Малые Колпаны.

В ближайшие дни ребята отправляются к месту службы. Настрой у них боевой. И подготовка отличная. «Спасибо всем. Спасибо вам, ребята. Мы скоро вернемся!», - эти слова бойцы просили передать всем, кто принимал участие в сборе помощи.

Сбор для бойцов из 47 региона продолжается. Денежные средства для их поддержки можно перевести по QR-коду и на портале «Все для победы!», где есть специальная кнопка, нажав на которую можно выбрать Ленинградскую область. Также продолжается сбор в региональном исполкоме Народного фронта в Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82, офис 5. Телефон: 8 (812) 363-48-39.

«Мы без сомнений можем сказать, что у нашей армии надежный тыл. Тысячи людей объединились в стремлении помочь бойцам. Ежедневно десятки людей приходят к нам, чтобы передать вещи, необходимые военным. Мы благодарим всех и каждого. Желаем защитникам удачи и скорейшего возвращения домой, к своим семьям», - сказала руководитель исполкома Народного фронта в Ленинградской области Галина Синкевич.