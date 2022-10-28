Мобилизованным ― внимание и забота от жителей области

Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Выборгский район посетил расположение воинской части, где проходят обучение мобилизованные из Ленинградской области: процесс включает стрельбы с полной боевой нагрузкой, управление дроном, занятия по тактической и медицинской подготовке.

Подразделения сформированы по принципу землячества — жители региона служат вместе, что ускоряет адаптацию и эффективно при боевом взаимодействии.

На территории воинской части Александр Дрозденко посетил пункт выдачи обмундирования мобилизованным, казарму, столовую.

«В казармах — порядок, в столовой — вкусные обеды, на складе — полный комплект в обмундирования. С каждой поездкой заметно, как в воинской части растет согласованность и упорядоченность действий. Быт, снабжение, питание — всё налаживается. Часть обеспечена всем необходимым по нормативу, но мы привезли с собой подарки от жителей области. Люди хотят окружить теплом и заботой мобилизованных», — рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона передал посылки — техническое снаряжение, амуницию, бытовые расходные материалы, собранные волонтёрами фонда «Ленинградский рубеж».

Еще одним подарком был трактор «Беларусь» с навесным оборудованием. Машина зимой и летом будет чистить улицы городка, где живут семьи военных.

Губернатор отметил, что, несмотря на то, что жилой городок принадлежит Минобороны, области важно создавать комфортные условия для своих защитников ― ленинградцев. В этом году область оборудовала здесь детскую площадку, помогла с ремонтом дорог, готовится проводить освещение улиц.