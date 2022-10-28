«Школа Минпросвещения России» приходит в гатчинские школы

В актовом зале собрались директора школ и их заместители, руководители Гатчинского района и Пудомягского поселения. Почетными гостями стали главный специалист отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – куратор образовательной системы Гатчинского района Татьяна Засельская и кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Кошкина.

Для участников совещания провели экскурсию по Лукашевской школе. Директор школы Татьяна Баландина рассказала об учреждении.

Приветствуя собравшихся, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула, что реновация школы послужила своего рода толчком для развития Лукашей:

- Деревня преображается, и жители не могут этого не видеть. Школа была и будет тем социокультурным центром для каждой сельской территории, и Лукаши – яркий тому пример.

Людмила Нещадим отметила богатый опыт Гатчинского района по реновации школ. В частности, ремонт Войсковицкой школы, где в этом году завершились и наружные работы, и благоустройство территории.

- Войсковицкая школа – это образец, к которому мы должны стремиться, говоря о реновации наших школ. И мы последовательно будем этой концепции придерживаться, – сказала Людмила Николаевна. – В текущем году в структуре бюджета расходы на систему образования составляют порядка 70%. Это накладывает огромную ответственность. Нам нужно работать в новом формате. Учитывая традиции педагогического сообщества Гатчинского района, можно с уверенностью сказать, что все новые задачи нам будут по силам. Я со своей стороны гарантирую содействие и финансовую поддержку всех мероприятий, которые потребуются сегодня в рамках реализации проектов.

Участников совещания приветствовал глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко. Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых вручила ему благодарственное письмо – за оказание помощи и активное участие в жизни Лукашевской школы.

В ходе совещания состоялась панельная дискуссия на тему проекта «Школа Минпросвещения России». Более 2,5 тысяч школ нашей страны вошли в апробацию проекта, и среди них - Гатчинская школа № 7 и Войсковицкая школа № 1. Руководители этих школ отозвались о проекте положительно.

На совещании поднималась проблема инклюзивного образования. Как заметила Наталья Быстрых, во всех школах Гатчинского района в режиме инклюзии занимаются дети с особенностями, в том числе с расстройствами аутистического спектра, и, как показывает практика, это не самое продуманное решение. Ликвидация коррекционных классов ни к чему хорошему не привела. Детям с интеллектуальными нарушениями, слабовидящим и слабослышащим было бы куда комфортней учиться в специализированных классах, с соответствующим оформлением и оборудованием. Для занятий с такими детьми нужны специалисты. И если психологи в школах еще присутствуют, то логопедов и дефектологов явно недостаточно.

Заместитель руководителя Центра психолого-медико-социального сопровождения Анна Романова рассказала о работе центра и возможном взаимодействии со школами.

Как заметила Анна Вячеславовна, вопрос обучения особенных детей стоит довольно остро. В 2016 году дети-инвалиды получили возможность обучаться инклюзивно, и в том же году был создан Центр психолого-медико-социального сопровождения. Основное направление работы центра – оказание психолого-педагогической помощи широкому кругу нуждающихся.

- Мы оказываем помощь не только детям, но и их родителям, – пояснила Анна Романова. – К нам обращаются целыми семьями. В нашем центре созданы комфортные условия для занятий, семейных консультаций. У нас есть опыт работы и с годовалыми детьми. В центре – три дефектолога, три логопеда и один социальный педагог.

В Веревской, Вырицкой, Елизаветинской, Сиверской школе в основном помощь оказывается только ученикам этих школ. Базовые площадки центра – Гатчинская школа № 11 и Коммунарская школа № 1, которые обслуживают детей всего города. В Коммунарской школе № 1 открыто три коррекционных класса, в этом году был третий набор, и спрос на эти классы не уменьшается.

Центр ежегодно заключает договоры со школами Гатчинского района – на проведение диагностики и консультирования учеников, организацию психолого-педагогического сопровождения. Как сказала Анна Романова, работа ведется в рамках сетевой формы реализации образовательных программ.

В рамках совещания учитель информатики Коммунарской школы № 3 Евгений Рогачев рассказал о тематической летней смене с профориентационным погружением. Заместитель директора Гатчинского лицея № 3 по воспитательной работе Олеся Маточинская представила всем клуб детского и молодежного движения «Большая перемена», открывшийся на базе лицея в этом году.

Также на совещании выступили руководители других школ Гатчины и района, после чего эксперты подвели итоги.

Екатерина Дзюба