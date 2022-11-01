«Приглянувшиеся» - выставка, посвященная людям и судьбам

Мультимедийный проект «Открывая Россию» реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. В его основе — фотосерии и документальные видеозарисовки, созданные документалистами, фотографами и блогерами из десяти стран. Цель проекта, объединяющая его участников — сделать уникальные истории жителей Северо-Запада России достоянием международной общественности.

Посещая различные места Ленинградской области, фотографы из России, Сербии, Польши, Италии, Испании, Франции и Эстонии знакомились с будущими героями своих работ, изучали окрестности, общались с прохожими. Съемки проходили в таких городах, как Старая Ладога, Шлиссельбург, Кингисепп, Выборг, Всеволожск, Тосно, Гатчина. В результате были сделаны пятьдесят фотоснимков, ставших основой целой галереи образов.

Кроме Гатчины, экспозиция была показана в городах Ленинградской области и в петербургском «Эрмитаже». Среди героев фотографий обычные люди - водитель автобуса, учитель, музыкант, многодетная мама, хранитель музея, начальник железнодорожной станции, тренер. Под каждым кадром размещено его название и QR-код, который позволяет получить более полную информацию о героях фотографии и ее авторе, включая его комментарий.

Среди людей, «приглянувшихся» фотохудожникам, есть и гатчинцы. Это воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, водитель автобуса, участницы театра костюма «Катюша», учителя и музыканты.

«Гатчинцы приглянулись нам своей историей, своей культурой, - рассказал на вернисаже автор проекта «Приглянувшиеся», председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов», секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян. - То, что существует в Гатчине, является уникальным культурным наследием — от Гатчинского дворца до замечательного театра костюма, который создала Людмила Михайловна Иванова. Гатчина - это Русь, это Россия, и я посчитал важным пригласить сюда журналистов, представляющих Евразийское пространство, чтобы они в Гатчине открывали Россию...»

Гостей вернисажа приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- История Гатчины неразрывно связана с историей нашей страны, а историю всегда вершат конкретные люди, - отметила Людмила Николаевна. - И мне очень приятно, что вам приглянулись наши жители. Посмотрите, какие они разные! А какие уникальные фотографии получились! Каждый из героев выставки олицетворяет свою историю, историю сферы, в которой он трудится, историю своего города.

Героям проекта, присутствовавшим на вернисаже, вручили памятные фотографии.

- По моему глубокому убеждению, профессия учителя - самая лучшая на свете, - уверен герой одной из фотографий, учитель Гатчинской гимназии имени Ушинского Иван Хеорхе. - И мы занимаемся социальными делами, воспитываем, обучаем детей, ведь самое ценное, что у нас есть - это наши дети...

Среди героев проекта есть и гатчинские музыканты, участники группы «БеZБ».

- Для нас съемки пролетели как за одно мгновение, потому что все мы делали от души, мы просто играли свои песни, а уважаемым авторам наши песни понравились, - говорит лидер группы «БеZБ» Сергей Василевский. - Огромное им спасибо, потому что именно наша песня стала официальным саундтреком этого проекта».

Кроме фотовыставки, авторы проекта «Открывая Россию» также готовят серию документальных короткометражных фильмов о Ленинградской области, включая Гатчинский район.

Юлия Лысанюк