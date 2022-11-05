Останки двух красноармейцев перезахоронили в Гатчинском районе

Поисковым отрядом «Искра» Гатчинского района при проведении работ на территории Сяськелевского поселения в 2021 году были обнаружены останки двух бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Смертных медальонов при них не было.

Советских героев с почестями предали земле на братском захоронении в деревне Жабино. В торжественно-траурной церемонии приняли участие представители администрации, совета ветеранов, поисковики, активисты движения «Волонтеры Победы» и неравнодушные жители. Вела церемонию глава администрации Сяськелевского поселения Елена Федорова.

Глава Сяськелевского поселения Маргарита Алексеева, выступая на митинге, отметила важность сохранения исторической памяти, особенно в реалиях сегодняшнего дня.

- Мы чтим память героев Великой Отечественной войны, гордимся ими, учимся на их примерах, поэтому мы непобедимы. Мы это знаем, и важно показать это всему миру, - сказала Маргарита Алексеева.

От депутатского корпуса благодарность поисковым отрядам Гатчинского района за огромную работу, которую они ведут уже четверть века, выразил заместитель председателя совета депутатов города Гатчины Александр Федоров.

- Эти бойцы защищали свою семью и свое Отечество, они настоящие герои нашего времени, - сказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. - Очень жалко, что у них не было подписных вещей, и мы не можем узнать их имена. Но Богу они известны. Вечная память погибшим!

На митинге выступил начальник отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества областного центра «Молодежный» Евгений Халамов.

- Ленинградская битва – крупнейшее сражение Великой Отечественной войны. Она всего лишь на девять месяцев короче, чем вся война. На территории нашего региона только в одном Бокситогорском районе не велись боевые действия на земле. Но даже там происходили воздушные бои, стояли медсанбаты, эвакуировали раненных. На территории Ленинградской области это уже 34-я церемония захоронения в этом году. За 33 прошедшие церемонии были преданы земле останки 2344 воинов. Имена 129 из них удалось установить. Сегодня мы предаем земле еще двух воинов, которые здесь, на южных подступах к Ленинграду, сначала задержали, а потом остановили врага, - сказал Евгений Халамов.

Минутой молчания участники церемонии почтили память всех, кто погиб, защищая Родину. После отдания духовных почестей и оружейного салюта к могиле были возложены венки и цветы.

Напомним, что мемориал воинской славы в деревне Жабино был создан в конце 1960-х годов силами совхоза «Большевик». Он представляет собой памятную стену-стелу, на которой укреплены четыре плиты с именами погибших и надписью: «Пограничникам 1-го батальона Ново-Петергофского военно-политического училища под командованием майора Шорина, насмерть стоявшим здесь в 1941 году». На мраморных досках увековечены имена 131 бойца, еще 25 имен остаются неизвестными. Впоследствии рядом с мемориалом был установлен памятный знак жителям Жабино, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Спустя более 60 лет со дня открытия усилиями местной власти и жителей мемориал содержится в полном порядке.

Татьяна Можаева