Ленобласть планирует создать Единую дежурно-диспетчерскую службу ЖКХ

«Если новая диспетчерская служба покажет свою эффективность и сможет объединить информацию не только управляющих компаний, а и энергетиков, системы «Безопасный город», сведения об уборке улиц и территорий, то после изучения результатов в Ленобласти может заработать «Единое окно» в сфере ЖКХ», — отметил Александр Дрозденко на аппаратном совещании в областном правительстве.

Данные, которые будут передаваться через ЕДДС ЖКХ ЛО, позволят органам исполнительной и муниципальной власти проанализировать состояние сферы ЖКХ и принять правильные управленческие решения.

Запуск нового сервиса планируется провести в несколько этапов. Первый — создание пилотного проекта, который направлен на отлаживание системы ситуационного реагирования. Этот этап займет полтора-два года, предполагается, что тестирование системы пройдет в Гатчинском и Всеволожском районах. В опробировании службы примут участие 10-15 управляющих компаний, в управлении которых находится более тысячи многоквартирных домов.