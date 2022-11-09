В Ленобласти — форум народной культуры

Мероприятие пройдет в доме Правительство Ленинградской области и объединит специалистов и экспертов из 40 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Новыми участниками форума станут эксперты из Донецкого Республиканского Дома народного творчества и кино. На пленарном заседании, дискуссионных площадках и круглых столах они обсудят популяризацию этнокультурного достояния России.

11 ноября состоится презентация Антологии народной культуры, в которую вошли 100 объектов нематериального культурного наследия народов России. В том числе, Киришское кружево из Ленинградской области.

Презентацию продолжит круглый стол «Нематериальное культурное наследия в условиях современности. Теория и практика», где эксперты обсудят реализацию закона о нематериальном этнокультурном достоянии России, подписанного Президентом России 20 октября текущего года.

Форум «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации» проходит в рамках Года культурного наследия народов России и направлен на привлечение внимания к проблемам нематериального культурного наследия со стороны органов государственной власти и широкой общественности.

Проект реализуется по инициативе Министерство культуры России, организатором выступает Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.