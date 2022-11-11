Ленинградские дартсмены – призёры всероссийских соревнований

В соревнованиях приняли участие 177 мужчин, 97 женщин и 145 детей из 31 региона Российской Федерации.

Ленинградская область была представлена командой, состоящей из спортсменов разных муниципальных районов, являющихся членами официальной Федерации дартс Ленинградской области.

В ходе напряженной борьбы 3 место в парном разряде среди мужчин завоевали Александр Степанов (г. Гатчина) и Георгий Крепкин (г. Всеволожск).

Женская пара Юлия Гаврилова (п. Сусанино Гатчинский р-н) и Вера Никитина (г. Гатчина) стала пятой, обыграв действующих чемпионок, обладательниц Кубка России Юлиану Хитяеву и Екатерину Черкасову из Свердловской области.

Достойно показали себя и юниоры, впервые принявшие участие в соревнованиях такого уровня. Так, Олеся Морозова, занимающаяся в секции «Дартс в Сусанино» на базе Сусанинского КДЦ вошла в топ 16 лучших в дисциплине «Большой раунд» и выполнила 3 взрослый разряд.

Федерации дартс Ленинградской области продолжает тренировки и приглашает всех желающих в свою дружную семью. По всем интересующим вопросам можно обращаться в официальную группу ВКонтакте https://vk.com/darts47, на электронную почту darts-lenreg47@yandex.ru, к председателю федерации Юлии Александровне Гавриловой (8 911 262 82 07) или тренеру Вере Геннадьевне Никитиной (8 921 584 30 79).

Юлия Гаврилова