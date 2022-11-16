1 декабря – последний день уплаты налогов
Налоговая инспекция напоминает, что 1 декабря 2022 года - последний день уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2021 год, а также не удержанного налоговым агентом НДФЛ.
Рубрики: Экономика
Налоговые уведомления направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов.
Обращаем внимание, если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе, то уведомление по почте не направляются.
Если Вы не получили до настоящего времени налоговое уведомление, то целесообразно обратиться в любой территориальный налоговый орган, МФЦ либо направить информацию с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области
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