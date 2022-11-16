В Гатчинском районе к юбилею Ленинградской битвы появится новый Мемориальный комплекс

«Сегодня в регионах, где зверствовали нацисты, прошли судебные процессы, которые доказали, что это был геноцид советского народа. Геноцидом признана и блокада Ленинграда. Организуя ее, нацисты стремились уничтожить всех ленинградцев: от детей до стариков. Впереди у нас две важные даты: в 2023 году – 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг города, а в 2024 году – 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — сказал президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«Благодарю президента России Владимира Путина за внимание к датам, которые священны для всех ленинградцев. Сегодня на Российском оргкомитете «Победа» принято решение о создании оргкомитета по подготовке юбилейных дат для сохранения памяти о подвиге, который был совершён на земле Ленинграда и Ленинградской области. Ранее с этой просьбой уже обращались и наши ветераны. Проект «Без срока давности», судебные процессы по признанию геноцида жителей Ленинграда и области во время Великой Отечественной войны позволили шире взглянуть на страшную трагедию, которая 80 лет назад разворачивалась не только на фронте, но в судьбах мирных жителей — стариков, детей, женщин. В план мероприятий предлагаем включить реновацию и реставрацию памятных мест, включая развитие интерактивного проекта комплекса Дорога жизни, меры дополнительной социальной поддержки ветеранов, общественные мероприятия», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграмм-аккаунте.

Выступая на заседании оргкомитета «Победа», полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан назвал основной задачей сохранение исторической памяти и правды о жертвах и преступлениях нацистов на оккупированных территориях. «К сожалению, не все факты еще полностью расследованы, а память о жертвах увековечена. Этим летом в парке Сильвия в Гатчине были обнаружены останки убитых военнопленных и мирных граждан, содержавшихся в лагере «Дулаг-154». Еще одно скорбное место – поселок Вырица, где немцы построили детский донорский концлагерь. Это наша боль и обязанность сохранить память о них», — отметил он.

В Гатчинском районе Ленинградский области к юбилейным событиям появится Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. С инициативой создания Мемориального комплекса выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. Проект о создании мемориала получил поддержку Президента России Владимира Путина.

«Считаю, что создание такого мемориала станет важным событием для жителей Ленинградской области и всей страны. В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады также запланирован ряд мероприятий – торжественно-траурные церемонии, встречи молодежи с ветеранами, выставки, меры социальной поддержки ветеранов и блокадников», — подчеркнул Александр Гуцан.