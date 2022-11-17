Не «иккономь»

12 ноября в Сиверский отдел полиции поступило заявление от жительницы Выры, которая хотела купить детскую кровать. В октябре она просматривала соцсеть в поисках объявлений. Обратила внимание на интернет-магазин с говорящим названием «Мебель. Техника. Иккономь». Нашла там объявление о продаже детской кровати за 4990 рублей, написала продавцу, договорилась о доставке. Продавец скинул номер счета – женщина перевела деньги. Прошел месяц – кровать не приехала, продавец перестал выходить на связь, интернет-магазин закрыт.

48-летняя жительница Гатчины покупала на одном из маркетплейсов планшет. В объявлении был указан номер телефона, по которому можно было получить дополнительную скидку при покупке. Женщина связалась с продавцом, ей прислали ссылку, перейдя по которой она перевела за планшет 7000 рублей. После этого ее переписка с продавцом удалилась, никакой информации об оплате нет.

11 ноября в гатчинскую полицию поступило заявление от потерпевшей, которая заказала в интернете стиральную машинку Bosch стоимостью более 18 тысяч рублей. Но так как товара не оказалось на складе, ее заказ был аннулирован, и деньги возвращены на счет. Тут бы и конец истории. Однако мошенники не дремлют. После этого в мессенджер WhatsApp женщине пришло сообщение от неизвестного гражданина, представившегося менеджером маркетплейса. Он принес извинения за данный инцидент и предложил купить машинку с другого склада по скидке. Для этого надо было сообщить код, который придет покупательнице на телефон. Она согласилась, выполнила все требования «продавца», после чего с ее банковского счета исчезли все деньги – 22 тысячи рублей. Продавец перестал выходить на связь.

8 ноября в полицию обратился студент ГИЭФПТ. Неизвестный злоумышленник через приложение совершил несколько покупок на пять тысяч рублей через его банковскую карту, привязанную к приложению.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.