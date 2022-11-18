«ПодZащитой» – фотовыставка в Гатчине

Экспозиция рассказывает о специалистах перинатального центра и новых возможностях современной медицины. Почетными гостями выставки стали семьи с детьми, которые родились на ранних сроках и были пациентами центра.

«Фотографии, представленные на выставке, запечатлели тепло и профессиональную заботу специалистов перинатального центра. Сегодня герои снимков с родителями смогли сами посетить выставку – это настоящее чудо для семей и отличный результат работы врачей», – сказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Выставка организована некоммерческой организацией «Университет здоровья» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. После выставки каждый ребёнок прошел обследование медицинских специалистов.