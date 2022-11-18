С заботой о бойцах: женщины Волосово связали 100 пар шерстяных носков

На базе досугового центра «Родник» в городе Волосово женсовет по инициативе Татьяны Смирновой организовал вязание шерстяных носков для бойцов. Участие принимали не только представители женсовета, но и активные горожане. Помогали и те, кто не умеет вязать: люди приносили рукодельницам пряжу, а также готовые носки.

100 пар шерстяных носков, термобелье и письма солдатам от школьников Волосовского района доставили в региональный исполком Народного фронта в Ленинградской области. Вместе с формирующимся сейчас гуманитарным грузом посылка от жителей Волосовского района отправится на передовую.

«Наши бойцы, проявляя мужество и отвагу, выполняют поставленные задачи. А мы, здесь, в тылу, должны всячески помогать им и поддерживать. Благодарим всех неравнодушных женщин за участие в акции. Если каждый из нас будет не просто созерцать, а оказывать посильную помощь, то и победа будет ближе», - сказала эксперт регионального отделения Народного фронта в Ленинградской области Таисия Данилова.