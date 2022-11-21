Кинофестиваль «Дорогами памяти и славы»

Старт кинофестиваля «Дорогами памяти и славы» для зрителей дал актер Сергей Горобченко.

Гостей кинофорума приветствовал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

«Кино является очень пронзительным искусством. Те документальные фильмы, что будут показаны в рамках кинофестиваля, взывают не только к разуму, но и к эмоциям. Сегодня на пленарных заседаниях мы слышали историков, архивистов, следователей. Каждый из них рассказывал о геноциде мирного населения немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Сейчас вечер, и мы будем смотреть кино, тяжёлое кино, но его надо посмотреть. Потому что это наша история, и это правда», — сказал Владимир Цой, открывая кинофестиваль.

Значимое событие фестиваля — видеопрезентация национального полнометражного художественного фильма «Нюрнберг».

В течение двух дней, 21 и 22 ноября, в городском кинотеатре «Победа» в Гатчине, а такое в трёх кинотеатрах Санкт-Петербурга — «Дружба» на Московском проспекте, «Заневский» на Новочеркасском проспекте и «Фильмофонд» на Пискаревский проспекте покажут цикл документальных фильмов «Без срока давности» и короткометражные ролики о преступлениях нацистов в разных регионах страны в годы Великой Отечественной.

В каждом фильме — интервью очевидцев оккупации, рассекреченные архивные документы, которые доказывают факты геноцида советского населения в годы войны. Многие из этих документов обнародованы в проектах впервые.

22 ноября основной день показа в кинотеатре «Победа» в Гатчине:

-10.00 - «Без срока давности. До последнего имени…»,

-11.30 - «Без срока давности. Карелия. Жизнь за колючей проволокой»

-13.15 - «Крым, кровью умытый».

-15.30 - «Без срока давности. Жертвоприношение. Дети»

-17.00 - «Без срока давности. Эшелоны смерти»

Приходите, вход бесплатный.