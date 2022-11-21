На Дворцовую ферму в Гатчину – за сыром!

Государственный музей-заповедник «Гатчина» 12 ноября презентовал участникам Международной научно-практической конференции «Une vie de château: жизнь в усадьбе и вокруг нее» новую экскурсионную программу с мастер-классом по изготовлению сыра. Так, после более чем 100-летнего перерыва, Дворцовая ферма в Гатчине возобновила сыроварение.

Программа начинается с рассказа о Дворцовой ферме. Напомним, что ферма находится на территории Дворцового парка в уголке под названием Сильвия. Императорское молочное хозяйство в Гатчине ведет свою историю с февраля 1796 года. Тогда же, при Павле I, приглашенный из Швейцарии сыровар Франсуа Тенгле организовал на Дворцовой ферме сырный завод, где впервые начали учить ремеслу сыроварения и русских подданных. В царской усадьбе содержали коров, овец и коз, из молока которых делали пармезанский, мозельский, английский, швейцарский и другие сорта сыра.

В 2013 году музей-заповедник «Гатчина» начал возрождать Дворцовую ферму. В настоящее время ведется реставрация павильона Ферма, а на прилегающей территории располагаются вольеры с животными и птичий двор. Сейчас здесь обитают около 100 животных и птиц.

Непосредственно мастер-класс проходил в хорошо сохранившемся леднике, 1847 года постройки. В конце XX – начале XXI века здесь работал уютный гриль-бар «Сильвия». Теперь историческое здание освободили от лишнего, на первом этаже организовали небольшую кухню, а на втором - пространство для проведения мастер-классов.

В ходе экскурсии гости музея собственноручно приготовили свои вариации французского козьего сыра Chevre, дополнив сырные шарики приправами. Chevre – так во Франции называют все козьи сыры, которые имеют довольно резкий «дразнящий» запах и по консистенции могут варьироваться от мягких до твердых, а по вкусу – от нежных до острых. Мастер-класс блестяще провела заведующая отделом работы с посетителями ГМЗ «Гатчина» Ольга Владимировна Писарева.

- Технология стандартная, - скромно пояснила Ольга Владимировна. - Училась на курсах, посещала мастер-классы, теперь делюсь своими знаниями. В наши дни задача Дворцовой фермы – рассказать гостям музея о подсобном хозяйстве императорской резиденции. О промышленном производстве сыра в царской усадьбе речи не идет. Цель программы – образование и просвещение. Поэтому на Дворцовой ферме не много коз. Но атмосферу, вкус и аромат наша новая экскурсия гарантирует.

Технология изготовления сыра предполагает длительную подготовку сложных ферментов. Ольга Владимировна давала готовую закваску, поэтому через полчаса гости уже упаковывали рукотворный сыр в контейнеры, чтобы забрать деликатес домой.

Также на экскурсии детально знакомят с фермой. Экскурсовод рассказывает о животных, обитающих на ферме, обо всех архитектурных сооружениях, которые они видят. В сенном сарае взрослые и дети путешествуют в прошлое с помощью интерактивной выставки «Странные вещи». Тут же можно заглянуть в симпатичный деревянный ящик с названием «Помойка» и увидеть остатки предметов прошлого – битую посуду, старые куклы, разные железки, найденные в ходе реставрационных работ.

Животные есть и на свободном выгуле. Причем, гуляют в любую погоду, кроме сильного снега, сильного дождя и сильного ветра. Гостям показывают кроликов, гусей, уток, павлинов, фазанов, индюков, эму и других обитателей.

Козел Сэр альпийской породы живет у входа на ферму, и первым встречает посетителей. Горделивый красавец привык к особому вниманию и охотно позирует фотографам. По соседству живут ослик Моисей, камерунской породы овечки и альпийской породы козочки – Степаша, Сильва, Мальта, Пальма. Подружки Сэра живут в отдельном вольере. Дают до 4-4,5 литров молока. Оно без всякого запаха– сладкое, со сливочным вкусом.

- На мастер-классах все молоко только от наших коз, - пояснила зоотехник Наталья. – Козье молоко – сыропригодное, в отличии от коровьего его можно замораживать. А вот коровье, если заморозить, сразу расслоиться. Летом, когда у нас молока много, мы из определенной части делаем сыр сразу, а остальное замораживаем, чтобы делать сыр потом, когда молока будет меньше. И то и другое козье молоко считается свежим.

Дворцовая ферма в зимний период закрыта. Мы попрощались с «Императорской сыроварней» до весны, чтобы потом снова встретиться и интересно провести время.

Татьяна Можаева