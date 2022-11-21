Открыт памятный знак в парке Сильвия в Гатчине

Знак установлен недалеко от Сильвийских ворот, где поисковиками была обнаружена траншея с останками мирных граждан, расстрелянных во время немецко-фашисткой оккупации Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.

Поисковиками были подняты останки 132 человек, среди них ― военнопленные, гражданские, женщины и дети. Было найдено много личных вещей: расчески, зеркальце, одежда и обувь. Все найденное поисковиками стало частью доказательной базы на «суде памяти» о признании факта геноцида мирных жителей Ленинградской области в годы войны.

«Пусть этот памятный знак станет напоминанием не только о расстрелянных в Гатчине, но о каждом замученном и убитом фашистами в годы Великой Отечественной войны. Только в Ленинградской области от рук нацистов и их пособников погибло около полумиллиона человек. Мы должны помнить об этом вечно», — подчеркнула депутат государственной Думы России Ольга Занко.

«Благодарю всех, кто помог вернуть имена невинно убиенных и рассказать об этой кровоточивой ране: следователей и поисковиков, волонтёров, администрацию Гатчинского района и всех неравнодушных, потому что благодаря вам эта память живет», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на открытии мемориала.

Напомним, что Гатчина была оккупирована немецкими войсками 13 сентября 1941 года и находилась в оккупации 866 дней. В городе немцы создали концлагерь «Дулаг-154», филиалы которого располагались в разных частях – на территории военного аэродрома, около Балтийского вокзала, на улице Хохлова, Рощинской, в помещениях Красных казарм и бывшей граммофонной фабрики на проспекте 25 Октября.

Открытие памятного знака предваряет работу Международного научно-практического форума «Без срока давности», который начнется в 11 часов в Гатчинском дворце.

Екатерина Дзюба